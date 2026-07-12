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Thể thao World Cup 2026

Lý do mắt Messi rướm máu

  • Chủ nhật, 12/7/2026 11:30 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Sáng 12/7, Lionel Messi khiến người hâm mộ lo lắng khi thi đấu với vết thương ở mắt phải trong trận Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1 thuộc bán kết World Cup 2026.

Messi bị rách gần mắt phải.

Sự cố xảy ra trong hiệp hai, bắt nguồn từ cú thúc cùi chỏ của tiền vệ Granit Xhaka bên phía Thụy Sĩ khi truy cản cựu cầu thủ Barcelona. Đáng chú ý, trọng tài Wilton Pinheiro không cắt còi dừng trận đấu để kiểm tra vết thương của đội trưởng Argentina.

Với trạng thái khó chịu, ngôi sao mang áo số 10 phải tranh thủ các quãng nghỉ ngắn để đổ nước rửa vết thương nhằm giảm bớt cơn đau và làm sạch máu quanh mắt.

Trong thời gian nghỉ giữa hiệp hai, đội ngũ y tế của tuyển Argentina phải thực hiện các biện pháp sơ cứu chuyên môn. Sau khi được xử lý vết cắt, dù vùng mí mắt bị sưng tấy rõ rệt và vết rách vẫn có thể quan sát được từ xa, Messi kiên quyết ở lại sân thi đấu cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Sau 120 phút đầy khó khăn, nhà đương kim vô địch World Cup đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 để giành quyền đi tiếp. Với chiến thắng này, Argentina chính thức tiến vào bán kết để đối đầu với đội tuyển Anh.

Màn chạm trán đầy duyên nợ tại trận bán kết giữa Argentina và tuyển Anh sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 16/7.

Argentina mở tỷ số 1-0 trước Thụy Sĩ Sáng 12/7, Alexis Mac Allister ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ, mở tỷ số 1-0 cho Argentina ở tứ kết World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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