Lý do mắt Messi rướm máu

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Messi bị rách gần mắt phải.
Sự cố xảy ra trong hiệp hai, bắt nguồn từ cú thúc cùi chỏ của tiền vệ Granit Xhaka bên phía Thụy Sĩ khi truy cản cựu cầu thủ Barcelona. Đáng chú ý, trọng tài Wilton Pinheiro không cắt còi dừng trận đấu để kiểm tra vết thương của đội trưởng Argentina.
Với trạng thái khó chịu, ngôi sao mang áo số 10 phải tranh thủ các quãng nghỉ ngắn để đổ nước rửa vết thương nhằm giảm bớt cơn đau và làm sạch máu quanh mắt.
Sau 120 phút đầy khó khăn, nhà đương kim vô địch World Cup đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 để giành quyền đi tiếp. Với chiến thắng này, Argentina chính thức tiến vào bán kết để đối đầu với đội tuyển Anh.
Màn chạm trán đầy duyên nợ tại trận bán kết giữa Argentina và tuyển Anh sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 16/7.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.