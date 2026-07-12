Cầu thủ Thụy Sĩ khóc nức nở sau khi bị đuổi vì ăn vạ

Sáng 12/7, Breel Embolo trở thành tâm điểm ở trận tứ kết World Cup 2026 giữa Thụy Sĩ và Argentina sau khi phải nhận thẻ đỏ vì một tình huống ăn vạ được VAR phát hiện.

Pha ăn vạ của Embolo.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 72 khi tỷ số là 1-1. Trong một pha tranh chấp với Leandro Paredes ở khu vực giữa sân, tiền đạo Thụy Sĩ ngã xuống và lập tức trọng tài thổi phạt đối thủ. Ban đầu, vị vua áo đen rút thẻ vàng dành cho Paredes, khiến các cầu thủ Argentina phản ứng dữ dội.

Tuy nhiên, VAR nhanh chóng vào cuộc. Theo quy định mới được FIFA áp dụng tại World Cup 2026, trọng tài được phép xem lại cả những tình huống liên quan đến thẻ phạt nếu có dấu hiệu nhận định sai.

Sau khi trực tiếp theo dõi các góc quay trên màn hình bên đường biên, trọng tài người Bồ Đào Nha thay đổi hoàn toàn quyết định. Các pha quay chậm cho thấy Paredes gần như không hề tác động vào Embolo. Tiền đạo của Thụy Sĩ chủ động ngã xuống với mục đích kiếm một quả đá phạt, khiến trọng tài xác định đây là hành vi ăn vạ.

Embolo khóc nức nở.

Thẻ vàng dành cho Paredes lập tức bị hủy bỏ. Thay vào đó, Embolo bị cảnh cáo vì lỗi giả vờ phạm lỗi. Do trước đó nhận một thẻ vàng, chân sút 29 tuổi phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với chiếc thẻ đỏ và rời sân trong sự ngỡ ngàng.

Biết mình khiến đội nhà rơi vào thế bất lợi, Embolo không giấu nổi cảm xúc. Tiền đạo Thụy Sĩ bật khóc nức nở khi rời sân, trong khi các đồng đội cố gắng động viên anh.

Việc chỉ còn 10 người trong thời điểm trận đấu đang cân bằng khiến Thụy Sĩ đánh mất lợi thế trong cuộc chiến giành vé vào bán kết trước nhà đương kim vô địch Argentina.

Không ít người hâm mộ cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của luật mới khi VAR được mở rộng quyền can thiệp vào các quyết định liên quan đến thẻ phạt, giúp trọng tài sửa sai và hạn chế những hành vi cố tình đánh lừa trên sân.