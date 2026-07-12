Vì sao Scaloni tri ân Samuel sau bàn mở tỷ số của Argentina?

Bàn mở tỷ số của Mac Allister vào lưới Thụy Sĩ không phải khoảnh khắc ngẫu hứng, mà là thành quả từ kịch bản đá phạt do trợ lý Walter Samuel dày công nhào nặn.

HLV Scaloni chúc mừng Walter Samuel.

Phút thứ 10, ngay khi Alexis Mac Allister bật cao đánh đầu tung lưới từ quả phạt góc của Lionel Messi, HLV Lionel Scaloni không ăn mừng hướng ra sân như thường lệ. Thay vào đó, thuyền trưởng tuyển Argentina cùng HLV thủ môn Martín Tocalli và toàn bộ ê-kíp kỹ thuật lập tức quay sang ôm chầm, vỗ vai Walter Samuel.

Phản ứng đặc biệt này có lý do của nó. Tại đội tuyển xứ Tango, cựu trung vệ thép của Inter Milan là người nắm toàn quyền thiết kế và chỉ đạo các tình huống bóng chết, từ tấn công đến phòng ngự, theo Ole. Bàn thắng mở điểm của Mac Allister chính là một pha phối hợp bước thẳng từ sa bàn của Samuel ra sân cỏ.

Chạm trán một Thụy Sĩ sở hữu những "ngọn tháp" như Djibril Sow hay Breel Embolo ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7, Samuel tính toán ra một phương án giải mã hoàn hảo. Quả phạt góc cuộn thẳng về cột gần của Messi để Mac Allister khôn ngoan băng cắt là một "bài đánh" chuẩn sách giáo khoa, vô hiệu hóa hoàn toàn ưu thế thể hình của đại diện châu Âu. Cái ôm vỡ òa của Scaloni và ban huấn luyện chính là sự công nhận tuyệt đối cho nhãn quan chiến thuật sắc sảo ấy.

Dẫu vậy, "Bức tường" Samuel vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh đến lạnh lùng. Không mải mê tận hưởng sự tán dương, cựu danh thủ 48 tuổi lập tức bám sát đường biên, tiếp tục hò hét và nắn chỉnh từng vị trí cho học trò ở mọi pha bóng cố định sau đó.