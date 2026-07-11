Giờ Argentina mới gặp núi cao thực sự tại World Cup 2026

Sau hành trình được đánh giá khá thuận lợi, Argentina trở thành đại diện duy nhất của châu Mỹ góp mặt ở tứ kết World Cup 2026.

Messi liên tục ghi bàn vào lưới các đội ngoài top 20. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, cuộc đối đầu với Thụy Sĩ mới được xem là ngọn núi cao thực sự dành cho nhà đương kim vô địch, khi họ lần đầu chạm trán một đối thủ thuộc top 20 FIFA và sở hữu lối chơi hoàn toàn khác những đội từng gặp trước đó.

Argentina đi đến tứ kết bằng con đường ít chông gai

World Cup 2026 đang chứng kiến sự áp đảo của các đội tuyển châu Âu. Sau khi Morocco dừng bước, Argentina trở thành đại diện ngoài châu Âu duy nhất còn góp mặt ở vòng tứ kết. Điều đó đồng nghĩa, nếu vượt qua Thụy Sĩ, thầy trò HLV Lionel Scaloni sẽ là đội bóng duy nhất của châu Mỹ góp mặt tại bán kết.

Tuy nhiên, nhìn lại hành trình của Argentina từ đầu giải, không ít ý kiến cho rằng đội bóng xứ Tango được FIFA dọn đường, trải thảm trước khi vào tứ kết. Ngay từ vòng bảng, Argentina rơi vào bảng đấu được đánh giá là nhẹ nhất giải với Áo, Algeria và Jordan. Cả ba đối thủ đều không nằm trong nhóm 20 đội tuyển mạnh nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng Nam Mỹ không gặp nhiều khó khăn để giành vé đi tiếp do chưa phải đối mặt với áp lực từ một đối thủ có đẳng cấp tương đương.

Những vòng đấu loại trực tiếp cũng không hoàn toàn thuyết phục. Ở vòng 1/16, Argentina chật vật vượt qua Cape Verde, đội chỉ đứng thứ 67 thế giới. Trận đấu phải kéo dài đến hiệp phụ trước khi nhà đương kim vô địch giành chiến thắng.

Khó khăn thực sự xuất hiện ở vòng 1/8 trước Ai Cập, đội đang đứng thứ 29 trên bảng xếp hạng FIFA. Argentina bất ngờ bị dẫn 0-2 cho tới tận phút 78 và chỉ thoát hiểm nhờ màn ngược dòng đầy cảm xúc đầy tranh cãi. Nếu hôm đó là một tổ trọng tài khác, một tổ VAR khác, Argentina hoàn toàn có thể đã trở thành cựu vương ngay từ vòng đấu này.

Chính vì vậy, dù góp mặt trong nhóm tám đội mạnh nhất, Argentina vẫn chưa tạo ra cảm giác áp đảo như kỳ vọng dành cho đội tuyển đang đứng thứ 2 FIFA.

Mọi thứ hứa hẹn thay đổi ở trận tứ kết gặp Thụy Sĩ. Đội bóng châu Âu vừa vươn lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng FIFA sau khi tăng năm bậc và là đối thủ đầu tiên thuộc top 20 mà Argentina phải chạm trán tại World Cup năm nay.

Các cầu thủ Thụy Sĩ không chiến tốt. Ảnh: Reuters

Thử thách mang tên sức mạnh thể hình và bóng bổng

Phong độ của Thụy Sĩ cũng rất đáng nể. Họ thong dong dẫn đầu bảng B với thành tích hòa Qatar 1-1, thắng Bosnia và Herzegovina 4-1 rồi vượt qua chủ nhà Canada 2-1.

Đáng nói hơn, khi bước vào vòng loại trực tiếp, đội bóng áo đỏ lập tức chuyển sang chế độ chơi thực dụng, đánh bại Algeria 2-0 trước khi loại Colombia trên chấm luân lưu mà không để thủng lưới thêm lần nào.

Không chỉ mạnh hơn về chuyên môn so với các đối thủ Argentina từng gặp, Thụy Sĩ còn sở hữu lợi thế rõ rệt về thể hình. Dù Argentina đang xếp hạng hai FIFA và cao hơn nhiều so với vị trí thứ 14 của Thụy Sĩ, nhưng khi bước vào sân, các cầu thủ Nam Mỹ sẽ phải "ngước nhìn" đối thủ theo đúng nghĩa đen.

Đội tuyển Thụy Sĩ có chiều cao trung bình hơn 1,85 m, thuộc nhóm bảy đội tuyển cao nhất World Cup 2026. Đây là thông số rất đáng chú ý bởi từ đầu giải, Argentina chưa phải đối đầu bất kỳ đội tuyển nào nằm trong nhóm 10 đội có chiều cao trung bình tốt nhất giải đấu.

Điều đó đồng nghĩa hàng thủ Argentina chưa thực sự chịu sức ép lớn từ các tình huống bóng bổng hay những pha tranh chấp trên không liên tục. Ngược lại, đây lại là một trong những điểm mạnh nhất của Thụy Sĩ.

Trên hàng công, Breel Embolo, tiền đạo cao 1,87 m đang khoác áo Rennes, luôn là mối đe dọa trong các pha không chiến. Bên cạnh đó là Dan Ndoye của Nottingham Forest, Noah Okafor của Leeds United và Zeki Amdouni của Burnley. Cả ba đều sở hữu chiều cao xấp xỉ 1,85 m cùng nền tảng thể lực rất tốt, tạo nên hàng công giàu sức mạnh không chiến.

Trong khi đó, Argentina lại nằm trong nhóm năm đội tuyển có chiều cao trung bình thấp nhất giải. Điều này khiến những trung vệ như Lisandro Martinez, chỉ cao khoảng 1,75 m, nhiều khả năng phải trải qua trận đấu vất vả nhất kể từ đầu World Cup.

Ngoài các tình huống cố định, Thụy Sĩ còn thường xuyên sử dụng những quả tạt sớm từ hai biên và các pha bóng dài hướng tới vòng cấm, buộc hàng thủ đối phương phải liên tục tranh chấp trên không. Nếu không kiểm soát tốt khu vực cấm địa, Argentina hoàn toàn có thể trả giá.

Dù vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm, bản lĩnh cùng dàn ngôi sao chất lượng, Argentina không còn đối mặt với một đối thủ dưới cơ như ở những vòng trước. Trận gặp Thụy Sĩ sẽ là bài kiểm tra toàn diện về năng lực phòng ngự, khả năng thích ứng chiến thuật và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.