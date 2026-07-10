Kante bị lãng quên ở World Cup

Tuyển Pháp giành quyền vào bán kết World Cup 2026 nhưng N'Golo Kante chưa được ra sân một phút nào.

Kante dự bị 6 trận liên tiếp.

Kante tiếp tục gây tiếc nuối tại World Cup 2026 khi một lần nữa không được HLV Didier Deschamps trao cơ hội trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết sáng 10/7. Nhà vô địch World Cup 2018 chưa được thi đấu dù chỉ một phút trong 6 trận liên tiếp.

Trước trận gặp Morocco, nhiều người kỳ vọng Kante được trao cơ hội, nhất là khi tiền vệ trụ cột Aurelien Tchouameni chấn thương cơ khép. Tuy nhiên, HLV Deschamps đặt niềm tin vào bộ đôi Adrien Rabiot và Kouadio Kone ở khu trung tuyến, trong khi cựu tiền vệ Chelsea tiếp tục ngồi ngoài.

Đáng chú ý, Kante hoàn toàn khỏe mạnh và đủ điều kiện thi đấu. Việc anh không ra sân đơn thuần là quyết định chuyên môn của ban huấn luyện, chứ không xuất phát từ vấn đề thể lực hay chấn thương.

Thực tế, Kante là tiền vệ duy nhất của tuyển Pháp chưa thi đấu phút nào ở giải năm nay. Ngay cả trong những trận đấu mà "Les Bleus" dẫn trước với cách biệt an toàn, Deschamps vẫn ưu tiên tung các cầu thủ trẻ như Warren Zaire-Emery hay Maghnes Akliouche vào sân thay vì sử dụng người từng là linh hồn nơi tuyến giữa đội tuyển.

Kante không còn đóng vai trò quan trọng ở tuyển Pháp.

Chỉ vài năm trước, Kante được xem là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới, góp công lớn giúp Pháp vô địch World Cup 2018. Khả năng đánh chặn, thu hồi bóng cùng nguồn năng lượng gần như vô tận từng biến anh thành cái tên không thể thay thế trong đội hình "Les Bleus".

Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao luôn khắc nghiệt. Sau nhiều mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương và tuổi tác, Kante dần đánh mất vị trí vào tay thế hệ kế cận. Dưới thời Deschamps, Rabiot và Kone được đánh giá phù hợp hơn với lối chơi giàu tốc độ và cường độ cao mà tuyển Pháp đang theo đuổi.

Dù vậy, cánh cửa World Cup vẫn chưa hoàn toàn khép lại với Kante. Pháp còn ít nhất một trận đấu ở bán kết và nếu đội bóng áo lam tiến vào chung kết, tiền vệ kỳ cựu vẫn có cơ hội lần đầu tiên góp mặt trên sân tại World Cup 2026.

Người hâm mộ "Les Bleus" chắc chắn vẫn hy vọng sẽ được chứng kiến biểu tượng một thời của tuyến giữa tuyển Pháp có thêm những phút giây cống hiến trước khi khép lại hành trình World Cup của mình.

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