Messi, Mbappe tạo thống kê chưa từng thấy

Sáng 10/7, Kylian Mbappe đá hỏng phạt đền nhưng vẫn ghi bàn và kiến tạo giúp Pháp hạ Morocco 2-0 ở tứ kết World Cup 2026.

Mbappe đá hỏng penalty nhưng ghi bàn và kiến tạo trước Morocco.

Trong vòng 3 ngày, Messi và Mbappe cùng tạo nên kịch bản chưa từng thấy khi đá hỏng phạt đền, ghi bàn và kiến tạo trong một trận đấu ở cùng một kỳ World Cup. Kể từ năm 1966, chỉ 2 trường hợp xảy ra là Rob Rensenbrink (Hà Lan, 1978) và Asamoah Gyan (Ghana, 2010) nhưng ở các kỳ World Cup khác nhau.

Ở trận thắng Ai Cập 3-2 thuộc vòng 16 đội hôm 7/7, Messi sút hỏng quả phạt đền nhưng nhanh chóng chuộc lỗi bằng một siêu phẩm và một đường kiến tạo, góp công giúp Argentina giành chiến thắng nghẹt thở.

Kịch bản lặp lại với Mbappe trong trận gặp Morocco. Sau khi bị thủ thành Yassine Bounou cản phá cú sút từ chấm 11 m, chân sút của Real Madrid tung cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vùng cấm, mở tỷ số cho tuyển Pháp. Ít phút sau, Mbappe kiến tạo để Ousmane Dembele ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 và đưa "Les Bleus" vào bán kết.

Không chỉ có màn trình diễn tương đồng, Messi và Mbappe còn sở hữu thành tích ghi bàn ngang nhau tại World Cup 2026 khi cùng có 8 pha lập công. Tuy nhiên, Mbappe đạt con số này với nhiều hơn Messi một trận đấu.

Việc hai siêu sao cùng tạo nên một kịch bản hiếm có trong lịch sử World Cup càng khiến cuộc đua Vua phá lưới giữa họ trở nên hấp dẫn. Dù kết quả cuối cùng ra sao, cả Messi lẫn Mbappe đều đang tiếp tục viết nên những chương đặc biệt trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Pháp nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Morocco Rạng sáng 10/7, Ousmane Dembele dứt điểm chính xác vào lưới Morocco nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.