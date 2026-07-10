Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Messi, Mbappe tạo thống kê chưa từng thấy

  • Thứ sáu, 10/7/2026 08:04 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Sáng 10/7, Kylian Mbappe đá hỏng phạt đền nhưng vẫn ghi bàn và kiến tạo giúp Pháp hạ Morocco 2-0 ở tứ kết World Cup 2026.

Mbappe đá hỏng penalty nhưng ghi bàn và kiến tạo trước Morocco.

Trong vòng 3 ngày, Messi và Mbappe cùng tạo nên kịch bản chưa từng thấy khi đá hỏng phạt đền, ghi bàn và kiến tạo trong một trận đấu ở cùng một kỳ World Cup. Kể từ năm 1966, chỉ 2 trường hợp xảy ra là Rob Rensenbrink (Hà Lan, 1978) và Asamoah Gyan (Ghana, 2010) nhưng ở các kỳ World Cup khác nhau.

Ở trận thắng Ai Cập 3-2 thuộc vòng 16 đội hôm 7/7, Messi sút hỏng quả phạt đền nhưng nhanh chóng chuộc lỗi bằng một siêu phẩm và một đường kiến tạo, góp công giúp Argentina giành chiến thắng nghẹt thở.

Kịch bản lặp lại với Mbappe trong trận gặp Morocco. Sau khi bị thủ thành Yassine Bounou cản phá cú sút từ chấm 11 m, chân sút của Real Madrid tung cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vùng cấm, mở tỷ số cho tuyển Pháp. Ít phút sau, Mbappe kiến tạo để Ousmane Dembele ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 và đưa "Les Bleus" vào bán kết.

Không chỉ có màn trình diễn tương đồng, Messi và Mbappe còn sở hữu thành tích ghi bàn ngang nhau tại World Cup 2026 khi cùng có 8 pha lập công. Tuy nhiên, Mbappe đạt con số này với nhiều hơn Messi một trận đấu.

Việc hai siêu sao cùng tạo nên một kịch bản hiếm có trong lịch sử World Cup càng khiến cuộc đua Vua phá lưới giữa họ trở nên hấp dẫn. Dù kết quả cuối cùng ra sao, cả Messi lẫn Mbappe đều đang tiếp tục viết nên những chương đặc biệt trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Pháp nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Morocco Rạng sáng 10/7, Ousmane Dembele dứt điểm chính xác vào lưới Morocco nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.

Hình ảnh gây lo lắng của Mbappe

Niềm vui chiến thắng của tuyển Pháp trước Morocco không trọn vẹn khi đội trưởng Kylian Mbappe phải rời sân vì chấn thương trong hiệp hai.

3 giờ trước

Cái ôm của Mbappe với Hakimi

Sáng 10/7, Kylian Mbappe và Achraf Hakimi gây chú ý với cái ôm thân tình trước trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco.

3 giờ trước

Mbappe đi vào lịch sử World Cup

Sáng 10/7, Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định vị thế của chân sút hàng đầu lịch sử World Cup khi tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mbappe Kylian Mbappe Tuyển Morocco Mbappe

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý