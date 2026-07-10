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Thể thao World Cup 2026

Hình ảnh gây lo lắng của Mbappe

  • Thứ sáu, 10/7/2026 05:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Niềm vui chiến thắng của tuyển Pháp trước Morocco không trọn vẹn khi đội trưởng Kylian Mbappe phải rời sân vì chấn thương trong hiệp hai.

Phút 76 trận tứ kết World Cup 2026 trên sân Boston rạng sáng 10/7, Mbappe tỏ ra đau đớn ở khu vực giữa sân. Tiền đạo của Real Madrid không có va chạm nào đáng kể trước đó, khiến các CĐV Pháp trên sân càng lo lắng.

Sau ít phút được đội ngũ y tế chăm sóc, Mbappe được HLV Didier Deschamps rút khỏi sân. Dù phải sớm chia tay trận đấu, ngôi sao của Real vẫn có thể tự đi bộ rời sân và không quên vẫy tay chào người hâm mộ trên khán đài.

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Mbappe phải chườm đá.

Sau khi trở lại khu vực kỹ thuật, Mbappe được bắt gặp chườm đá ở khu vực mu bàn chân phải. Hiện phía đội tuyển Pháp vẫn chưa công bố mức độ chấn thương của đội trưởng 27 tuổi.

Trước khi rời sân, Mbappe thể hiện phong độ ấn tượng. Dù bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số từ chấm phạt đền trong hiệp một, tiền đạo của Real chuộc lỗi bằng bàn thắng ở đầu hiệp hai, đưa tuyển Pháp vượt lên dẫn trước Morocco. Sau 90 phút, "Les Bleus" cũng giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Mbappe đang là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vua phá lưới World Cup 2026 với 8 pha lập công, ngang Lionel Messi (Argentina). Nếu chấn thương của Mbappe nghiêm trọng, tuyển Pháp sẽ mất đi ngòi nổ lợi hại nhất trước trận bán kết diễn ra vào ngày 15/7.

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Duy Luân

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