Mbappe nổi giận với trọng tài

Tiền đạo Kylian Mbappe không hài lòng với trọng tài chính sau tình huống sút hỏng phạt đền ở trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco rạng sáng 10/7.

Mbappe chất vấn trọng tài. Ảnh: Reuters.

Phút 28 trên sân Boston (Mỹ), Pháp được hưởng quả phạt đền sau khi Mbappe bị Noussair Mazraoui phạm lỗi trong vùng cấm. Chính Mbappe là người nhận trách nhiệm thực hiện cú sút, nhưng pha dứt điểm về góc phải của anh không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Yassine Bounou.

Tuy nhiên, vấn đề xảy ra khi trọng tài chính Facundo Figueroa cho trận đấu tạm dừng để các cầu thủ bước vào quãng nghỉ tiếp nước. Lúc này, Mbappe từ chối trở lại khu vực kỹ thuật cùng các đồng đội mà tiến đến chất vấn vị vua áo đen.

Theo Actu Foot, Mbappe phải đứng chờ hơn 3 phút mới được thực hiện quả phạt đền do trọng tài cần xử lý các tình huống trên sân. Điều này khiến tiền đạo của Real Madrid tỏ ra không hài lòng. Hình ảnh Mbappe liên tục trao đổi với thái độ đầy bức xúc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Lý giải cho điều này, nhiều CĐV theo dõi trận đấu cho rằng trọng tài Figueroa cần xem lại công nghệ VAR để xác định liệu quyết định cho Pháp hưởng phạt đền có chính xác hay không. Cuối cùng, ông vẫn giữ nguyên quyết định và cho trận đấu tiếp tục.

Đây là quả phạt đền thứ hai Mbappe thực hiện tại World Cup 2026. Trước đó, ở trận gặp Paraguay tại vòng 16 đội, tiền đạo của Real đã thực hiện thành công quả phạt đền, mang về chiến thắng tối thiểu cho tuyển Pháp.

Highlights Pháp 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.