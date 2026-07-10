Người hâm mộ tố trọng tài 'gài bẫy' Mbappe

Thất bại trên chấm phạt đền của Kylian Mbappe ở trận đấu với Morocco gây bão dư luận khi người hâm mộ và chuyên gia đồng loạt đặt nghi vấn về sự công tâm của tổ trọng tài.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco tại Boston đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi Mbappe thực hiện hỏng quả phạt đền ở phút 29. Đáng chú ý, anh phải chờ đợi tới 3 phút 10 giây mới được thực hiện cú sút, dẫn đến làn sóng cáo buộc "dàn xếp" từ phía người hâm mộ nhắm vào tổ trọng tài người Argentina.

Tình huống bắt nguồn từ pha phạm lỗi rõ ràng của Noussair Mazraoui với thủ quân "Les Bleus" trong vòng cấm. Tuy nhiên, thay vì cho triển khai ngay, trọng tài chính Facundo Tello trì hoãn trận đấu để kiểm tra lại, khiến chân sút sinh năm 1998 mất đi sự tập trung. Kết quả, cú dứt điểm của Mbappe đi thiếu lực và bị thủ thành Bono dễ dàng cản phá.

Trên sóng truyền hình, bình luận viên Roy Keane gọi sự chậm trễ này là "bất công", trong khi chuyên gia Joe Machnik thừa nhận vấn đề lẽ ra phải được xử lý nhanh hơn. Nghi vấn càng tăng cao khi FIFA lần đầu tiên bổ nhiệm một tổ trọng tài và VAR hoàn toàn đến từ cùng một quốc gia là Argentina, đối thủ tiềm năng của Pháp trong trận chung kết World Cup 2026.

Trên mạng xã hội X, hàng loạt cổ động viên cho rằng trận đấu bị "gài bẫy" nhằm loại bỏ đội tuyển Pháp. Đây không phải lần đầu đội ngũ trọng tài bị chỉ trích tại giải năm nay; trước đó, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập cũng gửi khiếu nại chính thức lên FIFA yêu cầu loại bỏ các trọng tài Argentina sau những quyết định gây tranh cãi.

Highlights Pháp 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.