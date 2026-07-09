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Thể thao World Cup 2026

Mbappe bị đốt hình nộm ở Paraguay

  • Thứ năm, 9/7/2026 10:30 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Kylian Mbappe bị xem là "kẻ phản diện" sau khi ghi bàn duy nhất giúp Pháp loại Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026 hôm 5/7.

Mbappe khiến CĐV Paraguay phẫn nộ.

Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, người dân Paraguay đốt hình nộm Mbappe trong nghi thức "Judas Kai", một phong tục lâu đời tại lễ hội San Juan. Những hình nộm của các nhân vật bị công chúng phản đối hoặc gây phẫn nộ sẽ bị thiêu rụi.

Sự việc diễn ra không lâu sau khi tuyển Pháp loại Paraguay khỏi World Cup 2026. Một bộ phận người hâm mộ nước chủ nhà cho rằng Mbappe có những hành động và phát ngôn mang tính khiêu khích sau trận, khiến anh trở thành "kẻ phản diện" trong mắt nhiều CĐV.

Trên sân, Mbappe nhiều lần mất bình tĩnh khi thường xuyên bị cầu thủ Paraguay phạm lỗi. Do nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ thông dụng ở Paraguay, đội trưởng tuyển Pháp được cho là chửi thẳng đối thủ bằng câu nói tục. Câu nói được ghi lại khá rõ qua hình ảnh truyền hình và được các chuyên gia đọc khẩu hình phân tích.

Sau khi ghi bàn duy nhất giúp Pháp thắng 1-0, Mbappe tiếp tục gây chú ý. Anh hét lớn về phía thủ môn Orlando Gill rồi hướng về các cầu thủ Paraguay với cử chỉ mang hàm ý "về nhà đi". Thủ môn của San Lorenzo chủ động tiến đến bắt tay nhưng tiền đạo 27 tuổi từ chối đáp lại.

Đáng chú ý, Mbappe còn vướng vào cuộc khẩu chiến gay gắt với một nhân vật nổi tiếng tại Paraguay trên mạng xã hội. Hai bên liên tục đáp trả bằng những phát ngôn cứng rắn sau khi tiền đạo người Pháp bị chỉ trích vì thái độ và cách ứng xử ở trận gặp Paraguay.

Mbappe hiện có 7 pha lập công, kém Lionel Messi 1 bàn trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026. Anh sẽ cùng Pháp chạm trán Morocco ở tứ kết vào lúc 3h ngày 10/7.

Highlights Pháp 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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