Tốc độ đáng sợ của Mbappe tại World Cup

Khi World Cup 2026 bước vào vòng tứ kết, FIFA công bố nhiều thống kê nổi bật, trong đó Kylian Mbappe trở thành tâm điểm nhờ khả năng bứt tốc vượt trội.

Mbappe nổi bật ở thông số tốc độ. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), tiền đạo tuyển Pháp đạt vận tốc tối đa 37,6 km/h trong một pha nước rút, trở thành cầu thủ sở hữu tốc độ cao nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Thông số này tiếp tục khẳng định khả năng bùng nổ của ngôi sao sinh năm 1998, người luôn là mối đe dọa với mọi hàng phòng ngự nhờ những pha tăng tốc đáng sợ.

Không chỉ dẫn đầu về tốc độ, Mbappe còn có một kỳ World Cup xuất sắc trên phương diện ghi bàn. Anh đã có 7 bàn, ngang Erling Haaland của Na Uy và chỉ xếp sau Lionel Messi (8 bàn). Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, có tới ba cầu thủ cùng ghi được ít nhất 7 bàn trong một kỳ giải.

Mbappe vừa chạy nhanh, vừa ghi bàn giỏi. Ảnh: Reuters.

Ở bảng xếp hạng những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup, Messi hiện dẫn đầu với 21 bàn thắng, trong khi Mbappe đứng ngay phía sau với 19 pha lập công. Ngoài ra, chân sút của tuyển Pháp còn lập kỷ lục mới về số bàn thắng ở các trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp (knock-out) của World Cup với 11 bàn, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào từng góp mặt ở giải đấu.

Bên cạnh Mbappe, FIFA cũng công bố nhiều thống kê cá nhân đáng chú ý khác. Tiền vệ Youri Tielemans của Bỉ là cầu thủ di chuyển nhiều nhất giải với tổng quãng đường 61,8 km. Đồng đội Timothy Castagne lập kỷ lục về quãng đường di chuyển trong một trận khi đạt 16,29 km. Trong khi đó, Pape Gueye của Senegal sở hữu cú dứt điểm mạnh nhất giải với tốc độ bóng lên tới 131,9 km/h.

Ở góc độ tập thể, Argentina là đội bóng ghi nhiều bàn nhất với 14 pha lập công. Đội đương kim vô địch cũng dẫn đầu về khả năng kiểm soát bóng và tổ chức lối chơi khi thực hiện 3.446 đường chuyền, trong đó có 3.146 đường chuyền chính xác. Trong khi đó, Canada là đội thực hiện nhiều quả tạt thành công nhất với 158 lần.

Sau 96 trận, World Cup 2026 đã chứng kiến 280 bàn, đạt trung bình 2,92 bàn mỗi trận. Đáng chú ý, bàn quyết định của Enzo Fernandez trong chiến thắng trước Ai Cập đã trở thành pha lập công thứ 3.000 trong lịch sử các kỳ World Cup.

Highlights Pháp 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.