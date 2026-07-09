Tin xấu lực lượng khiến tuyển Anh lo lắng

Trước thềm trận tứ kết World Cup 2026 với Na Uy, tuyển Anh đối mặt bài toán nhân sự nan giải khi có đến ba trụ cột đối diện nguy cơ vắng mặt.

Declan Rice và Reece James chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Đội tuyển Anh đang trải qua những giờ phút lo âu về lực lượng khi Declan Rice, Marc Guehi và Reece James đồng loạt vắng mặt trong buổi tập mới nhất tại Swope Soccer Village. Cả ba cầu thủ đều phải tập riêng theo giáo án phục hồi, dấy lên những nghi ngại về khả năng ra sân trong trận tứ kết gặp Na Uy vào ngày 12/7 tới.

Mặc dù gặp vấn đề về gân kheo kéo dài, tiền vệ thuộc biên chế Arsenal vẫn được kỳ vọng sẽ kịp bình phục cho trận đấu sắp tới. Tương tự, trung vệ Guehi dù đang bị mỏi cơ, nhiều khả năng vẫn sẽ sát cánh cùng Ezri Konsa ở trung tâm hàng thủ.

Tuy nhiên, tình hình của James lại chuyển biến tiêu cực khi anh bỏ lỡ 3 trận gần nhất và vẫn phải chạy đua với thời gian để tìm lại thể trạng tốt nhất.

Hàng phòng ngự của huấn luyện viên Thomas Tuchel đang đối mặt thử thách lớn. Với việc Jarell Quansah bị treo giò sau tấm thẻ đỏ trong trận thắng Mexico hôm 6/7, Djed Spence nhiều khả năng sẽ được đẩy vào đội hình xuất phát nếu James không kịp trở lại.

Toàn đội vừa có hai ngày nghỉ ngơi bên gia đình sau khi di chuyển từ Mexico City. Theo kế hoạch, "Tam Sư" sẽ có thêm một buổi tập cuối vào thứ Sáu trước khi bay sang Miami vào sáng thứ Bảy để chuẩn bị cho trận đấu quyết định vào Chủ Nhật tới.

Kane nói không ra hơi sau chiến thắng trước Mexico Sáng 6/7, sau khi cùng tuyển Anh đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, Harry Kane có phát ngôn đáng chú ý.