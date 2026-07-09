Morocco có thể khiến Pháp run chân

HLV Philippe Troussier đánh giá Pháp mạnh hơn, nhưng cảnh báo Morocco đủ khả năng kéo "Les Bleus" vào một trận tứ kết đầy áp lực.

HLV Philippe Troussier dự đoán Pháp thắng, nhưng cảnh báo Morocco không dễ bị khuất phục.

Pháp bước vào trận tứ kết World Cup gặp Morocco với vị thế cửa trên. Điều đó không khó hiểu nếu nhìn vào chiều sâu đội hình, chất lượng cá nhân và phong độ của Les Bleus từ đầu giải.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews trước trận, HLV Philippe Troussier cho rằng Pháp đang sở hữu một tập thể gần như hoàn chỉnh. Đội bóng của Didier Deschamps có sức mạnh thể chất, kỹ thuật, kinh nghiệm và sự trưởng thành chiến thuật để duy trì cường độ cao trong suốt 90 phút.

Điểm mạnh lớn nhất của Pháp nằm ở hàng công. Kylian Mbappe vẫn là ngòi nổ số một, nhưng Les Bleus không chỉ có Mbappe. Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue hay Michael Olise đều có thể tạo khác biệt bằng những pha xử lý một đối một.

Đó là hàng công khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Nếu Mbappe bị khóa, Pháp còn nhiều hướng tấn công khác. Nếu đối thủ lùi sâu, họ có thể tăng tốc ở biên. Nếu trận đấu bị bóp nghẹt, một khoảnh khắc của Mbappe hoặc Dembele vẫn đủ phá vỡ thế cân bằng.

Troussier dự đoán Pháp thắng 3-1. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở tỷ số ông đưa ra, mà ở lời cảnh báo đi kèm: Morocco có đủ phẩm chất để khiến Pháp trải qua một trận đấu rất khó chịu.





Mbappe là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Morocco ở tứ kết World Cup.

Pháp mạnh, nhưng không được chậm tay

Trên lý thuyết, Pháp vượt Morocco ở nhiều mặt. Họ có nhiều ngôi sao hơn, nhiều cầu thủ quen với các trận cầu lớn hơn và đội hình có chiều sâu hơn. Les Bleus cũng là một trong số ít đội có thể chơi đa dạng: trực diện, kiểm soát nhịp độ hoặc trừng phạt sai lầm bằng tốc độ.

Nhưng bóng đá knock-out hiếm khi đơn giản như lý thuyết. Ở vòng loại trực tiếp, khoảng cách giữa hai đội có thể bị thu hẹp bởi áp lực, thể lực, nhịp trận và khả năng giữ bình tĩnh trong những thời điểm căng nhất.

Đó là lý do Troussier nhấn mạnh 30 phút cuối. Nếu Morocco giữ được tỷ số hòa, hoặc chỉ bị dẫn một bàn khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối, áp lực có thể chuyển ngược về phía Pháp.

Khi đó, đội cửa trên sẽ bắt đầu chịu sức ép tâm lý. Càng tấn công, Pháp càng phải đề phòng phản công. Càng chậm ghi bàn, họ càng dễ nôn nóng. Một trận đấu tưởng như nằm trong tầm kiểm soát có thể nhanh chóng biến thành bài kiểm tra thần kinh.

Morocco hiểu rõ điều này. Họ không cần áp đảo Pháp để có cơ hội. Họ chỉ cần đứng vững, giữ cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống của Mbappe và chờ thời điểm trận đấu đổi chiều.

Trong những trận knock-out, đôi khi một đội yếu hơn không cần chơi hay hơn trong 90 phút. Họ chỉ cần sống sót đủ lâu để khiến đối thủ mạnh hơn bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Morocco không còn là hiện tượng

Điểm đáng nói là Morocco hiện tại không phải đội bóng chỉ dựa vào cảm hứng. Theo Troussier, “Sư tử Atlas” xây dựng được bản sắc rõ ràng trong vài năm qua, dựa trên kế hoạch dài hạn, sự ổn định và công tác phát triển cầu thủ bài bản.

Đây là khác biệt quan trọng. Morocco không tiến sâu nhờ may mắn. Họ có nền tảng chiến thuật, có những cầu thủ chơi bóng ở đẳng cấp cao và có niềm tin được tích lũy qua nhiều năm.

Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Ismael Saibari, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss hay Neil El Aynaoui đều đang thi đấu tại châu Âu. Nhóm cầu thủ này mang đến cho Morocco kỹ thuật, tư duy chiến thuật và kinh nghiệm ở những môi trường cạnh tranh khắc nghiệt.

Morocco có thể không sở hữu dàn sao dày như Pháp, nhưng họ có đủ vũ khí để gây khó chịu. Hakimi đem đến tốc độ và khả năng tạo đột biến ở biên. Brahim Diaz có thể xử lý tốt trong không gian hẹp. Ounahi giúp tuyến giữa mềm hơn. El Khannouss và Saibari tăng thêm sự linh hoạt cho khu trung tuyến.

Morocco có đủ tổ chức và bản lĩnh để gây khó khăn cho Pháp.

Vì vậy, trận tứ kết này không đơn thuần là cuộc đối đầu giữa một ông lớn và một đội cửa dưới. Nó còn là màn so sánh giữa hai mô hình bóng đá thành công. Pháp là cường quốc đã được khẳng định, với hệ thống đào tạo và nguồn cầu thủ hàng đầu thế giới. Morocco là đại diện cho một nền bóng đá đang đi lên nhờ đầu tư bền bỉ vào huấn luyện, cơ sở hạ tầng và chiến lược dài hạn.

Về lý thuyết, Pháp vẫn có nhiều cơ hội thắng hơn. Mbappe và các đồng đội đủ sức kết liễu trận đấu nếu Morocco để lộ khoảng trống. Nhưng nếu Morocco kéo trận đấu vào thế chặt chẽ, giữ tỷ số sát nút đến nửa cuối hiệp hai, mọi thứ sẽ khó lường hơn nhiều.

Đó là lý do cặp đấu này đáng chờ đợi. Pháp mạnh, nhưng Morocco không còn là đội bóng chỉ biết chịu trận. Les Bleus có thể thắng bằng đẳng cấp cá nhân, nhưng họ cũng có thể bị kéo vào một trận đấu căng thẳng, nơi bản lĩnh và tâm lý quyết định tất cả.

Troussier chọn Pháp thắng 3-1. Nhưng nếu Morocco khiến Pháp run chân trong 30 phút cuối, trận tứ kết này có thể trở thành một trong những màn đấu chiến thuật đáng xem nhất World Cup.

Highlights Pháp 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.