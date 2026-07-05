Phẫn nộ với pha thúc cùi chỏ ở trận Pháp - Paraguay

Sáng 5/7, Matias Galarza thổi bùng làn sóng phẫn nộ khi phạm lỗi với Jules Kounde trong trận Pháp thắng Paraguay 1-0 ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Cầu thủ Paraguay thúc cùi chỏ vào mặt Kounde.

Trong pha tranh chấp ở phút 90+5 trên sân Lincoln, Galarza bất ngờ dùng cùi chỏ thúc mạnh vào vùng mặt Kounde, khiến hậu vệ tuyển Pháp ngã vật xuống sân. Tuy nhiên, cầu thủ Paraguay không phải nhận bất kỳ án phạt nào, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ.

Đoạn video ghi lại pha va chạm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X, thu hút gần 2 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Hàng trăm bình luận cho rằng đây là một pha chơi xấu rõ ràng và khó hiểu khi tổ trọng tài không cắt còi, cũng như VAR không can thiệp.

Pha thúc cùi chỏ với Kounde chỉ là một trong nhiều tình huống quyết liệt Paraguay tạo ra trong trận đấu. Trước đó, Dayot Upamecano cũng bị đánh nguội trong một pha tranh chấp, trong khi các cầu thủ Nam Mỹ còn gây chú ý khi cố tình cào xới chấm phạt đền trước cú sút của Kylian Mbappe nhằm tạo bất lợi cho tuyển Pháp.

Kounde nằm sân đau đớn khi bị thúc cùi chỏ.

Lối chơi rắn của Paraguay khiến giới chuyên môn cũng phải lên tiếng. Trên BBC, chuyên gia bóng đá Nam Mỹ Tim Vickery nhận định Paraguay đưa "nghệ thuật tiểu xảo" lên một trình độ mới trong thời đại VAR.

"Họ biết cách dùng cùi chỏ thấp hơn để tránh bị VAR phát hiện. Paraguay kết hợp giữa phòng ngự quả cảm và những tiểu xảo rất tinh vi", Vickery bình luận. Điều khiến dư luận càng khó hiểu là Paraguay kết thúc 90 phút mà không phải nhận bất kỳ thẻ vàng nào.

Lần đầu tiên kể từ World Cup 1998, Paraguay hoàn thành một trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà không nhận bất kỳ tấm thẻ nào. Điều đó càng khiến người hâm mộ khó hiểu về công tác trọng tài và VAR sau trận đấu.

Trước đòn bẩn và chiêu trò của Paraguay, Pháp vẫn chứng tỏ được bản lĩnh. Mbappe ghi bàn thắng quyết định trên chấm 11 m giúp "Les Bleus" giành vé vào tứ kết World Cup 2026 gặp Morocco vào ngày 10/7.