Gill đáp trả Mbappe: 'Đây là bóng đá'

Orlando Gill thừa nhận mất bình tĩnh khi ném bóng vào lưng Mbappe, nhưng khẳng định Paraguay chỉ chơi bóng theo cách mạnh mẽ và quyết liệt của mình.

Orlando Gill lên tiếng sau tình huống gây tranh cãi với Kylian Mbappe ở trận Paraguay thua Pháp 0-1 tại World Cup 2026. Thủ môn 26 tuổi thừa nhận nóng nảy khi ném bóng vào lưng tiền đạo người Pháp, nhưng cho rằng đó chỉ là khoảnh khắc mất bình tĩnh sau trận.

“Tôi đưa tay ra để chúc mừng cậu ấy, nhưng Mbappe không đáp lại. Tôi đã hơi mất kiểm soát. Chỉ có vậy thôi. Sau đó, tôi bình tĩnh lại”, Gill chia sẻ. Thủ môn của San Lorenzo nói thêm rằng anh chỉ muốn chúc mừng Mbappe và tuyển Pháp sau một trận đấu khó khăn.

Sự việc xảy ra ngay sau tiếng còi mãn cuộc sáng 5/7. Gill tiến đến bắt tay Mbappe, nhưng ngôi sao của Real Madrid phớt lờ và tiếp tục ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội. Không giữ được bình tĩnh, thủ môn Paraguay ném bóng vào lưng Mbappe. Tiền đạo tuyển Pháp không phản ứng và tiếp tục rời đi.

Trận đấu được định đoạt bởi bàn thắng trên chấm phạt đền của Mbappe. Dù Paraguay bị loại, Gill vẫn để lại dấu ấn lớn. Anh được bầu là cầu thủ hay nhất trận nhờ hàng loạt pha cứu thua trước sức ép liên tục từ tuyển Pháp.

Gill là điểm sáng của Paraguay dù đội nhà nhận thất bại trước tuyển Pháp ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Ngoài sự cố với Mbappe, Gill cũng đáp trả những chỉ trích về lối chơi rắn của Paraguay dưới thời HLV Gustavo Alfaro. “Đây là bóng đá. Nếu họ không quen với điều đó, chúng tôi biết làm gì? Paraguay là vậy. Chúng tôi là đội bóng mạnh mẽ, chơi quyết liệt và muốn đối thủ cảm nhận được sự hiện diện của mình trên sân”, Gill nói.

Thủ môn này nhấn mạnh Paraguay không bước vào trận đấu với tâm thế chịu trận trước các ngôi sao lớn. “Chúng tôi muốn cho họ thấy rằng bóng có thể vượt qua, nhưng người thì không. Tôi nghĩ toàn đội đã chơi tốt”, anh nói thêm.

Gill là một trong những gương mặt nổi bật của Paraguay tại giải năm nay. Trước trận gặp Pháp, anh từng chơi xuất sắc trong loạt luân lưu trước Đức, góp công lớn giúp đội nhà đi tiếp. Đến vòng 16 đội, Gill tiếp tục chứng minh phản xạ, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ.

Tình huống ném bóng vào Mbappe có thể khiến Gill nhận thêm chỉ trích. Tuy nhiên, với Paraguay, hình ảnh của anh cũng phần nào nói lên tinh thần của đội bóng này: gai góc, quyết liệt và không dễ khuất phục.