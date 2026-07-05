Chưa cầu thủ Pháp nào làm được như Mbappe

Ghi bàn vào lưới Paraguay tại vòng 16 đội World Cup, Kylian Mbappe chính thức trở thành cầu thủ Pháp đầu tiên trong lịch sử chạm cột mốc 100 lần trực tiếp góp công.

Kylian Mbappe giúp tuyển Pháp giành vé đi tiếp.

Mbappe vừa đi vào lịch sử đội tuyển Pháp với tư cách cầu thủ đầu tiên đạt cột mốc 100 lần trực tiếp tham gia vào bàn thắng. Thành tích này được xác lập sau khi đội trưởng "Les Bleus" thực hiện thành công quả phạt đền trong trận thắng Paraguay 1-0 tại vòng 16 đội World Cup.

Cụ thể, sau 104 lần ra sân trong màu áo quốc gia, tiền đạo 27 tuổi sở hữu 63 bàn thắng và 37 pha kiến tạo. Với con số này, anh thậm chí còn vượt xa thành tích ghi bàn của những chân sút vĩ đại như Olivier Giroud (57 bàn) và Thierry Henry (51 bàn).

Bên cạnh cột mốc ấn tượng kể trên, pha lập công trên chấm phạt đền còn giúp Mbappe thiết lập kỷ lục mới về số bàn thắng ghi được trong một mùa giải tính cho cả câu lạc bộ và đội tuyển. Trong chiến dịch 2025/26, anh ghi tổng cộng 55 bàn thắng, vượt qua kỷ lục cá nhân 54 bàn từng lập được ở mùa giải 2022/23.

Hiện tại, đội trưởng tuyển Pháp thống trị danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải của bóng đá Pháp khi giữ 3 trong 5 vị trí dẫn đầu. Những cột mốc lịch sử khác trong danh sách này thuộc về huyền thoại Just Fontaine với 53 bàn (mùa giải 1957/58) và Philippe Gondet với 51 bàn (mùa giải 1965/66).

Pháp mở tỷ số 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.