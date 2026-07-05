Bùng nổ tranh cãi sau chiến thắng của Pháp

Cầu thủ Paraguay vấp chỉ trích sau những pha chơi bóng quyết liệt và đầy tiểu xảo trong trận gặp tuyển Pháp ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 5/7.

Các cầu thủ Paraguay bị phản ứng dữ dội. Ảnh: Reuters.

Trong suốt 90 phút trên sân Philadelphia, Paraguay lựa chọn cách tiếp cận giàu thể lực nhằm hạn chế sức tấn công của tuyển Pháp. Các học trò của HLV Gustavo Alfaro được chỉ đạo liên tục áp sát, không ngại phạm lỗi để ngăn những pha lên bóng của đối thủ, đặc biệt là mỗi khi Kylian Mbappe có bóng.

Theo thống kê sau trận, các cầu thủ Paraguay phạm tổng cộng 13 lỗi. Dù vậy, điều khiến nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn bất ngờ là đại diện Nam Mỹ không phải nhận bất kỳ thẻ vàng nào từ trọng tài.

Không ít lần Mbappe, Michael Olise hay Ousmane Dembele phải nằm sân sau những tình huống va chạm với cầu thủ Paraguay. Tuy nhiên, tuyển Pháp mới là đội phải nhận 3 thẻ vàng, tạo nên làn sóng tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.

Mbappe là cầu thủ chịu nhiều tác động nhất từ lối chơi áp sát của Paraguay. Đội trưởng tuyển Pháp liên tục bị đeo bám, phạm lỗi, thậm chí còn vướng vào một số tình huống va chạm căng thẳng với các cầu thủ đối phương.

Tuy nhiên, sau tiếng còi mãn cuộc, ngôi sao 27 tuổi tỏ ra khá thoải mái và mỉm cười khi trò chuyện với các đồng đội, cho thấy anh không còn bận tâm đến những gì diễn ra trên sân. Ngôi sao của Real Madrid là người ghi bàn thắng duy nhất trên chấm 11 m, giúp tuyển Pháp giành vé vào tứ kết World Cup 2026 gặp Morocco.

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