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Thể thao World Cup 2026

Mbappe làm thay việc của trọng tài ở World Cup 2026

  • Chủ nhật, 5/7/2026 06:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 5/7, Kylian Mbappe tự đếm ngược 5 giây để nhắc thủ môn Paraguay tuân thủ luật chống câu giờ mới của FIFA trước cả khi trọng tài lên tiếng.

Mbappe thay trọng tài đếm 5 giây.

Tình huống diễn ra ở phút 53 trên sân Lincoln Financial Field (Mỹ). Thủ môn Paraguay chuẩn bị phát bóng nhưng mất khá nhiều thời gian để đặt bóng và đưa trận đấu trở lại. Trong lúc trọng tài chưa có động thái nhắc nhở, Mbappe giơ tay lên và lần lượt đếm ngược 5, 4, 3... như thể anh đang thay trọng tài điều hành trận đấu.

Đây là động tác mô phỏng quy định mới mà FIFA áp dụng tại World Cup 2026. Theo luật này, khi thủ môn hoặc cầu thủ thực hiện các tình huống phát bóng, ném biên hay đá phạt chậm đưa bóng vào cuộc, trọng tài sẽ giơ tay và đếm ngược trong 5 giây cuối cùng trước khi áp dụng hình thức xử phạt nếu thời gian cho phép bị vượt quá.

Hành động của Mbappe nhanh chóng lọt vào ống kính truyền hình và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ thích thú khi chứng kiến đội trưởng tuyển Pháp hài hước "đóng vai" trọng tài, chủ động đếm ngược để nhắc thủ môn Paraguay sớm đưa bóng trở lại cuộc chơi.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, đồng thời gợi lại biệt danh "độc tài" mà một bộ phận CĐV hài hước gán cho Mbappe. Việc tiền đạo 27 tuổi tự mình "thực thi" luật mới của FIFA khiến khoảnh khắc càng trở nên thú vị.

Trước Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026, Mbappe bị theo kèm khá chặt nhưng kịp ghi bàn mở tỷ số trên chấm 11 m ở phút 70. Anh có 19 bàn sau 19 trận ra sân ở World Cup, đồng thời kéo dài kỷ lục 11 bàn sau 10 trận ở vòng knock-out.

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