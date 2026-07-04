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Thể thao World Cup 2026

Ai Cập học hỏi Mbappe

  • Thứ bảy, 4/7/2026 04:24 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Ngay trước loạt luân lưu trong trận gặp Australia vào rạng sáng 4/7, đội ngũ tuyển Ai Cập đã mở video Mbappe sút phạt đền thành công vào lưới thủ môn Mat Ryan.

Các cầu thủ Ai Cập tham khảo cách Mbappe ghi bàn vào lưới thủ thành của Australia trên chấm phạt đền.

Cuối hiệp phụ thứ 2, HLV Tony Popovic bất ngờ tung thủ thành Ryan vào sân, dù Patrick Beach đã có 1 trận đấu xuất sắc. Thủ môn 34 tuổi được đánh giá là người có kinh nghiệm hơn, và là lựa chọn hợp lý trước loạt luân lưu cân não.

Tỉ số hoà 1-1 được giữ đến hết trận. Trong quãng nghỉ ngắn trước thềm loạt luân lưu, ban huấn luyện tuyển Ai Cập đã mở video Kylian Mbappe ghi bàn từ chấm phạt đền, đánh bại Mat Ryan trong chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Levante.

Khoảnh khắc này lập tức gây bão trên mạng xã hội. Một người bình luận: “Họ không đoán được Australia sẽ thay Ryan vào sân đúng không?”. Một tài khoản khác chia sẻ: “Cách học hỏi rất thiết thực đấy”.

Ai Cập thành công trong tất cả lượt sút của mình, trong khi Australia có 2 lần đưa bóng ra ngoài khung thành. Trước đó, họ là những người mở tỉ số nhờ bàn thắng của Emam Ashour từ phút 13. Tuy nhiên, đến phút 55, Mohamed Hany phản lưới nhà, giúp Australia gỡ hoà 1-1.

Với chiến thắng sau cùng nhờ loạt “đấu súng” cân não, Mohamed Salah và các đồng đội đã tạo nên lịch sử khi giành chiến thắng trong lần đầu tiên vào vòng loại trực tiếp World Cup. Họ sẽ gặp với đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Cape Verde tại vòng 1/8.

Đại diện châu Á sạch bóng ở vòng 1/8 World Cup

Rạng sáng 4/7, Australia hòa Ai Cập 1-1, sau đó thua 2-4 trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội World Cup 2026.

5 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Trần Lan

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