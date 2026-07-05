Mbappe ghi bàn đưa Pháp vào tứ kết World Cup

Rạng sáng 5/7, Pháp đánh bại Paraguay 1-0 ở trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup.

Nhiệt độ tại sân Lincoln Financial chạm ngưỡng 60 độ C và ảnh hưởng khá nhiều đến cách nhập cuộc của hai đội tuyển. Trong hơn 30 phút, Pháp cầm bóng lên đến 80% nhưng không mạnh dạn đẩy nhanh tốc độ. Nhà vô địch thế giới năm 2018 chỉ có 2 cú sút và đều không phải là những tình huống đưa bóng đi trúng đích.

Tuyển Pháp chưa thể tạo khác biệt trước Paraguay.

Hiệp một khép lại với sự bế tắc của tuyển Pháp. Mbappe, nhân tố nhận kỳ vọng lớn nhất trên hàng công đại diện châu Âu, thậm chí không có nổi một cú sút. Dấu ấn của "Ninja Rùa" chỉ là tình huống xô xát với Andres Cubas.

Tuyển Pháp phải chờ đến phút 55 mới có pha dứt điểm trúng khung thành đầu tiên. Dù vậy, nỗ lực sút xa của Manu Kone là không đủ để đánh bại thủ thành bên phía Paraguay.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 67. Desire Doue, cầu thủ vào sân thay Bradley Barcola, đi bóng kỹ thuật và kiếm về cho tuyển Pháp quả phạt đền. Từ cự ly 11 m, Mbappe bình tĩnh tung cú đá vào góc xa bên phải, đánh lừa Orlando Gill.

Mbappe khai thông thế bế tắc từ chấm 11 m.

Ngôi sao của Real Madrid có pha lập công thứ 7 tại World Cup 2026, ngang với Lionel Messi. Ngoài ra, Mbappe còn nâng tổng thành tích tại giải vô địch thế giới lên thành 19 bàn sau 19 lần ra sân, thống kê giúp anh được người hâm mộ ca ngợi là "Mr World Cup".

Phút 88 và 90+6, Mbappe liên tục uy hiếp khung thành của Paraguay, bằng cả những cú sút từ xa và cận thành. Thủ thành Gill vẫn lăn xả trong khung gỗ để giúp đội bóng Nam Mỹ tránh bàn thua thứ 2. Dù vậy, chừng đó là không đủ để giúp Paraguay tạo bất ngờ trước ứng viên vô địch. Pháp giành chiến thắng tối thiểu để giành vé vào tứ kết gặp Morocco. Trận đấu diễn ra lúc 3h rạng sáng 10/7 (giờ Hà Nội).

Highlights Pháp 3-0 Thụy Điển Sáng 1/7, Pháp nhẹ nhàng vượt qua Thụy Điển 3-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.