Huyền thoại Chilavert: 'Pháp là đội tuyển của châu Phi'

Huyền thoại Paraguay Jose Luis Chilavert tạo tranh cãi dữ dội khi gọi tuyển Pháp hiện tại là "đội tuyển châu Phi" trong màn đáp trả cựu danh thủ Christophe Dugarry.

Huyền thoại Chilavert có bài viết gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Jose Luis Chilavert tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi tại World Cup 2026, lần này vì phát ngôn nhắm vào tuyển Pháp sau khi Christophe Dugarry dự đoán Paraguay sẽ "bị nghiền nát" khi hai đội gặp nhau ở vòng 1/8.

Trước cuộc đối đầu diễn ra ngày 5/7 tại Philadelphia, cựu tiền đạo từng vô địch World Cup 1998 cùng tuyển Pháp tuyên bố trên RMC Sport rằng Paraguay sẽ bị "làm nhục" vì không đủ khả năng chơi thứ bóng đá tấn công. Dugarry còn nhấn mạnh hai lần từ "không đủ khả năng" để khẳng định quan điểm.

Lời nhận xét này nhanh chóng chạm đến lòng tự ái của Chilavert. Trên mạng xã hội X, cựu thủ môn huyền thoại của Paraguay chia sẻ lại phát biểu của Dugarry kèm thông điệp gây sốc: "Christophe, anh nói đúng. World Cup 1998, chúng tôi gặp tuyển Pháp. Còn bây giờ, Paraguay sẽ đối đầu với một đội tuyển châu Phi".

Bình luận của Chilavert lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi vì bị cho là mang màu sắc kỳ thị. Trên thực tế, dù nhiều tuyển thủ Pháp có nguồn gốc châu Phi, chỉ có thủ môn dự bị Brice Samba sinh ra tại châu Phi, cụ thể là Cộng hòa Dân chủ Congo, trước khi chuyển đến Pháp từ nhỏ. Ba cầu thủ khác sinh ngoài lãnh thổ chính quốc gồm Mike Maignan (Guyane thuộc Pháp), Michael Olise (Anh) và Marcus Thuram (Italy).

Bài đăng gây tranh cãi của Chilavert trên mạng xã hội X.

Đây không phải lần đầu Chilavert gây ồn ào ở World Cup 2026. Trước đó, cựu thủ thành 60 tuổi từng công khai chỉ trích HLV Gustavo Alfaro sau những màn trình diễn của tuyển Paraguay.

Cuộc khẩu chiến cũng làm nóng thêm màn tái ngộ giữa Paraguay và Pháp. Tại World Cup 1998 trên đất Pháp, đội bóng Nam Mỹ chỉ chịu dừng bước ở vòng 1/8 sau bàn thắng vàng của Laurent Blanc trong hiệp phụ.

Sau 28 năm, Paraguay lại đứng trước cơ hội viết lại lịch sử, nhưng lần này áp lực ngoài sân cỏ đã xuất hiện từ nhiều ngày trước khi bóng lăn.

Highlights Pháp 3-0 Thụy Điển Sáng 1/7, Pháp nhẹ nhàng vượt qua Thụy Điển 3-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.