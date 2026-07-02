'Olise là huyền thoại đang hình thành'

Michael Olise được truyền thông Pháp đánh giá là một trong những cầu thủ nổi bật nhất World Cup nhờ vai trò sáng tạo trong lối chơi của đội tuyển.

Michael Olise được xem là một trong những nguồn sáng tạo quan trọng nhất của tuyển Pháp ở giải đấu năm nay.

Michael Olise đang trở thành hiện tượng của tuyển Pháp tại World Cup. Dù chưa ghi bàn, cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich vẫn tạo dấu ấn lớn bằng khả năng kiến tạo, kết nối lối chơi và giúp hàng công Pháp vận hành biến hóa hơn.

Theo Marca, nhiều phóng viên theo sát tuyển Pháp cho rằng Olise là nhân tố làm thay đổi cách chơi của đội bóng. Anh được sử dụng như một số 10, hoạt động phía sau Kylian Mbappe và tạo ra sự liên kết hiệu quả với các mũi tấn công như Mbappe, Ousmane Dembele hay Desire Doue.

Tờ L’Equipe gọi Olise là “một huyền thoại đang hình thành”. Một số cựu danh thủ và chuyên gia theo dõi World Cup, trong đó có Thierry Henry và Zlatan Ibrahimovic, cũng dành nhiều lời khen cho cầu thủ 24 tuổi.

Saber Desfargues, phóng viên của TF1 tại Boston, xem Olise là “món quà” với bóng đá Pháp, bởi anh sinh ra ở London nhưng chọn khoác áo tuyển Pháp. Theo Desfargues, Olise có thể là cầu thủ hay nhất giải dù chưa ghi bàn.

Dominique Severac của Le Parisien nhận định Olise đang chơi như một số 10 hiện đại bên cạnh Mbappe. Ông cho rằng nếu là chủ tịch Real Madrid, ông sẽ làm mọi cách để chiêu mộ Olise và đặt anh cạnh ngôi sao số một của tuyển Pháp.

Olise hiện có 5 kiến tạo tại World Cup, chỉ còn kém một kiến tạo so với kỷ lục của Pele. Julian Froment của RadioFrance đánh giá cầu thủ Bayern là phát hiện lớn với người hâm mộ, dù anh từng để lại dấu ấn tại Olympic.

Dù vậy, khả năng Olise gia nhập Real Madrid hiện vẫn chỉ dừng ở mức nhận định và kỳ vọng từ giới truyền thông. Bayern Munich không muốn bán cầu thủ này, trong khi mức phí chuyển nhượng được dự đoán sẽ rất cao.

Baptiste Desprez của Le Figaro cho rằng Olise đang là cầu thủ hay nhất World Cup nhờ sự nguy hiểm, khả năng kiến tạo và mức độ ăn ý với Mbappe lẫn Dembele. Theo ông, Olise đã giúp tuyển Pháp trở nên khó lường hơn trong tấn công.