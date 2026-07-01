Chưa ghi bàn, Olise vẫn để lại dấu ấn

Rạng sáng 1/7, Pháp giành chiến thắng 3-0 trước Thuỵ Điển ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trong đó, Olise có cú đúp kiến tạo, nâng tổng số kiến tạo của anh lên 5.

Olise hiện là cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất World Cup 2026.

Phút 53 trên sân MetLife, trong pha triển khai bóng từ tuyến giữa của tuyển Pháp, Olise có đường chuyền “dọn cỗ” cho Barcola, để cầu thủ số 12 ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho “Les Bleus”.

Đến phút 74, Olise chọc khe, loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của tuyển Thụy Điển. Bóng tới chân Mbappe và tiền đạo của Real Madrid có cú đúp trong trận đấu này.

Đây là pha kiến tạo thứ 5 của ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich sau 4 trận ở World Cup 2026. Anh vượt qua Bruno Fernandes của tuyển Bồ Đào Nha để trở thành cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất World Cup 2026.

Anh cũng là ngòi nổ trong bàn thắng mở điểm của tuyển Pháp. Trong pha đá phạt góc phút 45, anh phối hợp cùng Dembele, chuyền bóng để Mbappe khai thông thế bế tắc. Nhiều người nhận định số 11 là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất cho cựu vương World Cup.

Tuy vậy, không ít người tiếc nuối cho Olise. Anh sở hữu hàng loạt cơ hội mười mươi để có bàn đầu tiên tại ngày hội bóng đá ở Bắc Mỹ. Trong hiệp 1, cầu thủ này ngả người dứt điểm, nhưng bóng lại tìm tới cột dọc thay vì vào lưới.

Với tuyển Pháp, chiến thắng trước Thụy Điển là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh hàng công của họ. Cả Olise, Mbappe, Barcola và Dembele đều góp dấu giày vào những bàn thắng của đoàn quân HLV Didier Deschamps. Hàng công này được dự đoán sẽ là thử thách khổng lồ cho hàng phòng ngự của tuyển Paraguay tại vòng 1/8 tới.