Dugarry nói Paraguay sẽ bị Pháp nghiền nát là ngạo mạn?

Dự đoán Paraguay sẽ bị Pháp "nghiền nát" và "làm nhục" của Christophe Dugarry gây tranh cãi, nhưng cũng cho thấy chênh lệch giữa hai đội trước vòng 16 đội World Cup 2026.

Christophe Dugarry khiến trận Paraguay - Pháp nóng lên với nhận định đội bóng Nam Mỹ có thể bị “nghiền nát”.

Trước trận Paraguay gặp Pháp sẽ diễn ra lúc 4h ngày 5/7, Christophe Dugarry khiến bầu không khí nóng lên bằng những phát biểu rất nặng lời. Cựu danh thủ Pháp tin Paraguay sẽ bị “nghiền nát”, “làm nhục”, đồng thời cho rằng đội bóng Nam Mỹ “bất lực” trong việc chơi tấn công.

Đó là cách nói có phần cực đoan, nhưng không phải không có cơ sở nếu nhìn vào phong độ của Pháp. "Les Bleus" đang đi qua World Cup 2026 với dáng dấp của ứng viên số một: 4 trận toàn thắng, ghi 13 bàn và vừa đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 32 đội.

Pháp không chỉ thắng. Họ thắng với cảm giác của một đội bóng có quá nhiều phương án để kết liễu đối thủ.

Pháp quá nhiều mũi khoan

Vấn đề lớn nhất với Paraguay là họ không thể chỉ tập trung khóa Kylian Mbappe. Tiền đạo này có 6 bàn tại giải, nâng tổng số bàn ở World Cup lên 18 bàn sau 18 trận. Nhưng nếu dồn toàn bộ sự chú ý vào Mbappe, Paraguay sẽ lập tức đối mặt với những mũi tấn công khác.

Bên phải là Ousmane Dembele, Quả bóng vàng hiện tại. Ở vai trò sáng tạo, Michael Olise đang chơi như một số 10 thực thụ. Cánh trái có Bradley Barcola hoặc Desire Doue, trong khi Rayan Cherki là lựa chọn có thể xuất hiện từ ghế dự bị.

Đó là chiều sâu khiến Pháp trở nên đáng sợ. Họ không phụ thuộc vào một công thức tấn công cố định. Đội bóng của Didier Deschamps có tốc độ, kỹ thuật, khả năng xuyên phá từ biên, những pha phối hợp ở trung lộ và chất lượng cá nhân đủ để mở khóa trận đấu bất cứ lúc nào.

Truyền thông thế giới có chung nhận định về tuyển Pháp, cho rằng đội bóng này quá mạnh. The Athletic viết: "Ai đủ sức ngăn cản 'Les Bleus'". ESPN chạy tiêu đề: "Pháp có Mbappe và còn hơn thế nữa". The Guardian bình luận: "Bộ tứ tấn công xuất sắc đưa Pháp trở thành ứng viên số một cho ngôi vương World Cup".

Pháp toàn thắng 4 trận, ghi 13 bàn và đang thể hiện sức mạnh của ứng viên hàng đầu World Cup 2026.

Sự vượt trội ấy lý giải vì sao Dugarry tin Paraguay có thể bị cuốn vào thế trận một chiều. Nếu chỉ lùi sâu chịu trận, đội bóng Nam Mỹ sẽ phải đối mặt với sức ép liên tục. Mà trước một hàng công nhiều lựa chọn như Pháp, việc phòng ngự thụ động trong thời gian dài rất dễ biến thành cuộc chống đỡ kiệt sức.

Phía sau hàng công, Pháp cũng có nền tảng đủ chắc để duy trì sức ép. William Saliba và Dayot Upamecano là cặp trung vệ mạnh mẽ, tốc độ, cho phép đội bóng dâng cao đội hình. Ở tuyến giữa, Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot đem lại khối lượng hoạt động lớn, giúp Pháp giảm rủi ro khi chơi áp đặt.

Nói cách khác, Pháp không chỉ mạnh ở khâu ghi bàn. Họ có cả cấu trúc để bóp nghẹt đối thủ.

Paraguay phải chứng minh họ không chỉ biết chịu trận

Điểm gay gắt nhất trong phát biểu của Dugarry nằm ở nhận định Paraguay “bất lực” trong tấn công. Đây là lời chê rất nặng, nhưng nó chạm vào câu hỏi then chốt của trận đấu: Paraguay sẽ làm gì khi có bóng?

Trước Pháp, phòng ngự tốt thôi là chưa đủ. Paraguay cần có khả năng thoát pressing, giữ bóng đủ lâu và tạo ra vài đợt phản công đủ sắc để buộc đối thủ phải dè chừng. Nếu không làm được điều đó, họ sẽ chỉ liên tục phá bóng, lùi sâu rồi chờ đợt tấn công tiếp theo ập đến.

Đó là kịch bản Dugarry hình dung: một Paraguay bị ép đến mức không còn khả năng chơi theo ý mình. Khi một đội bóng mất quyền phản kháng trước Pháp, trận đấu rất dễ trượt khỏi tầm kiểm soát.

Mbappe là mũi nhọn lớn nhất, nhưng chiều sâu tấn công mới là điều khiến Pháp trở nên đáng sợ.

Tuy nhiên, phát biểu của Dugarry cũng đặt Pháp vào thế phải chứng minh. World Cup luôn có chỗ cho những đội bị xem thường. Deschamps hiểu rõ sự nguy hiểm của tự mãn, nhất là khi Pháp từng bước vào World Cup 2002 với vị thế nhà vô địch và ứng viên hàng đầu, rồi bị loại ngay từ vòng bảng mà không ghi nổi bàn nào.

Vì vậy, Pháp có thể vượt trội trên giấy tờ, nhưng họ vẫn phải xử lý trận đấu bằng sự tỉnh táo. Paraguay bị đánh giá thấp, nhưng chính những lời như của Dugarry có thể trở thành động lực để họ phản kháng.

Dù vậy, xét trên những gì hai đội đang thể hiện, Dugarry có lý do để tự tin. Pháp có phong độ, chiều sâu, những ngôi sao biết định đoạt trận đấu và hệ thống đủ chắc để duy trì thế áp đảo. Paraguay bước vào trận với áp lực lớn hơn: không chỉ phải ngăn Pháp, mà còn phải chứng minh họ không phải đội bóng chỉ biết chịu trận.

Nếu Paraguay không tìm được cách phản đòn, lời nói của Dugarry sẽ không còn là khiêu khích. Nó có thể trở thành bản mô tả lạnh lùng nhất về trận đấu.