Cú hích cho tuyển Brazil

Raphinha có thể tái xuất từ ghế dự bị ở trận gặp Na Uy sẽ diễn ra lúc 3h ngày 6/7, mang đến tín hiệu tích cực cho hàng công Brazil tại World Cup.

Raphinha có thể trở lại từ ghế dự bị, tiếp thêm lựa chọn tấn công cho Brazil trước trận gặp Na Uy.

HLV Carlo Ancelotti xác nhận Raphinha có khả năng góp mặt trong danh sách thi đấu của Brazil ở trận vòng 16 đội World Cup gặp Na Uy. Cầu thủ 29 tuổi chưa chắc đá chính, nhưng có thể được sử dụng trong ít phút nếu tình hình trận đấu cho phép.

“Cậu ấy có thể ngồi dự bị và chơi vài phút. Chúng tôi có thể sử dụng cậu ấy”, Ancelotti cho biết. Nhà cầm quân người Italy cũng nhấn mạnh Raphinha đang hồi phục nhanh hơn dự kiến. “Chúng tôi rất vui, bởi cậu ấy là cầu thủ rất quan trọng với đội bóng”, ông nói thêm.

Đây là cú hích đáng kể với Brazil trước giai đoạn knock-out. Raphinha dính chấn thương gân kheo trong trận thắng Haiti 3-0 hôm 19/6 và phải rời sân ở phút 40. Sau đó, anh vắng mặt ở trận thắng Scotland tại lượt cuối vòng bảng, cũng như chiến thắng trước Nhật Bản ở vòng 32 đội.

Sự trở lại của Raphinha giúp Brazil có thêm phương án tạo đột biến ở biên. Dù chưa đạt thể trạng tốt nhất, cầu thủ thuộc nhóm trụ cột này vẫn có thể mang đến tốc độ, khả năng pressing và những pha xử lý trực diện trong thời điểm Brazil cần thay đổi nhịp độ trận đấu.

Trước Na Uy, Brazil được đánh giá cao hơn, nhưng vòng knock-out luôn tiềm ẩn rủi ro. Vì vậy, việc Raphinha kịp trở lại, dù chỉ từ ghế dự bị, vẫn là tin vui lớn cho Ancelotti và tuyển Brazil.