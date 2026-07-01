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Thể thao World Cup 2026

Tình trạng hiện tại của Raphinha

  • Thứ tư, 1/7/2026 18:09 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Raphinha vừa trở lại tập luyện cùng đội tuyển Brazil sau chấn thương gân kheo, song khả năng ra sân tại vòng 16 đội của anh vẫn là một dấu hỏi lớn.

Raphinha mới chỉ vừa bình phục chấn thương gân kheo.

Trước đó, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona gặp chấn thương gân kheo chân phải cấp độ 1 trong trận đấu với Haiti tại bảng C World Cup hôm 20/6. Sự cố này buộc anh phải ngồi ngoài trong hai cuộc đối đầu liên tiếp với Scotland và Nhật Bản.

Dù thời gian hồi phục dự kiến là hai tuần, song ban huấn luyện "Selecao" vẫn duy trì thái độ thận trọng tối đa. Cụ thể, huấn luyện viên Carlo Ancelotti và các cộng sự sẽ không vội vàng để Raphinha trở lại thi đấu sớm hơn lộ trình y tế.

Quyết định này dựa trên tiền sử chấn thương cơ bắp khá dày đặc của Raphinha xuyên suốt mùa giải vừa qua. Mục tiêu hàng đầu của đội tuyển Brazil hiện nay là đảm bảo anh bình phục hoàn toàn và tránh mọi nguy cơ tái phát.

Do đó, việc có điền tên chân chạy cánh 29 tuổi vào danh sách thi đấu trong trận gặp Na Uy vào ngày 6/7 hay không sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào các đánh giá chuyên sâu từ đội ngũ y tế trong những ngày tới.

Trong thời gian Raphinha ngồi ngoài, HLV Ancelotti quyết định điền tên Rayan vào đội hình xuất phát của "Selecao". Màn trình diễn của cầu thủ thuộc biên chế Bournemouth không đến nỗi tệ. Anh vừa góp công giúp đại diện Nam Mỹ đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1 ở vòng 32 đội.

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Huy Trưởng

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