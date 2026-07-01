Cú sốc với tuyển Brazil

Truyền thông Brazil lo ngại tiền vệ Lucas Paqueta nhiều khả năng đã chơi trận cuối cùng tại World Cup 2026.

Paqueta chấn thương nặng. Ảnh: Reuters.

Paqueta gặp vấn đề ở những phút cuối hiệp một trong chiến thắng 2-1 của Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội hôm 30/6. Sau trận, anh được đưa đi chụp cộng hưởng từ (MRI). Kết quả xác nhận tiền vệ 27 tuổi bị rách cơ gân kheo đùi trái cấp độ hai.

Với dạng chấn thương này, thời gian hồi phục dự kiến vào khoảng một tháng, đồng nghĩa Paqueta gần như không còn cơ hội góp mặt ở các trận còn lại của World Cup.

Theo Globo, ban huấn luyện Brazil không đặt nhiều kỳ vọng Paqueta có thể trở lại ngay cả khi đội tuyển lọt vào trận chung kết. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) vẫn chưa tuyên bố loại cầu thủ của Flamengo khỏi danh sách.

Paqueta (giữa) khả năng nghỉ hết World Cup. Ảnh: Reuters.

Trong trường hợp Brazil góp mặt ở trận tranh cúp vô địch vào ngày 19/7 tại sân vận động MetLife, Paqueta vẫn có thể được đăng ký trên băng ghế dự bị nếu quá trình hồi phục diễn ra tích cực. Dẫu vậy, khả năng anh ra sân ở các vòng knock-out trước đó gần như đã bị loại trừ.

Theo nguyện vọng của Paqueta, anh sẽ tiếp tục ở lại đại bản doanh của tuyển Brazil tại Mỹ thay vì trở về Flamengo. Toàn bộ quá trình điều trị sẽ do đội ngũ y tế của CBF trực tiếp phụ trách với giáo án phục hồi chuyên sâu nhằm rút ngắn thời gian nghỉ thi đấu.

Do thời hạn thay đổi danh sách cầu thủ dự World Cup đã kết thúc trước trận ra quân của Brazil, "Selecao" không được phép triệu tập người thay thế. Điều đó đồng nghĩa HLV Brazil sẽ phải tiếp tục chiến dịch với lực lượng bị sứt mẻ, trong bối cảnh Paqueta là nhân tố đá chính ở cả 4 trận đầu của đội tuyển tại giải.

Highlights Nhật Bản 1-2 Brazil Rạng sáng 30/6, Brazil đánh bại Nhật Bản 2-1 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.