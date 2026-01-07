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Thể thao World Cup 2026

Cape Verde tuyên bố hạ Argentina 1-0

  • Thứ tư, 1/7/2026 04:17 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Tổng thống Cape Verde Jose Maria Neves tin đội nhà có thể tạo địa chấn trước Argentina ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Cape Verde lần đầu dự World Cup nhưng đã vào vòng knock-out sau 3 trận hòa ở vòng bảng. Ảnh: Reuters.

Cape Verde bước vào trận gặp Argentina với vị thế của đội cửa dưới. Nhưng trước nhà đương kim vô địch thế giới, Tổng thống Jose Maria Neves vẫn nói về chiến thắng bằng giọng đầy tự tin.

“Tôi nghĩ Cape Verde có thể thắng Argentina 1-0”, ông Neves nói với BBC. “Chúng tôi ra sân để chiến thắng. Khi kỳ vọng dành cho một đội bóng không cao, nhưng đội đó có khát khao, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Cape Verde đang viết câu chuyện đẹp nhất lịch sử bóng đá nước này. Lần đầu dự World Cup, đại diện châu Phi lập tức vượt qua vòng bảng. Họ hòa Tây Ban Nha, Uruguay rồi Saudi Arabia, kết quả đủ để giành vé vào vòng knock-out sau khi Uruguay thua Tây Ban Nha.

Phần thưởng cho hành trình cổ tích ấy là cuộc đối đầu Argentina. Đây là trận knock-out đầu tiên trong lịch sử Cape Verde tại World Cup, nhưng cũng là thử thách khắc nghiệt nhất. Argentina toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 8 bàn, trong đó Lionel Messi đóng góp 6 pha lập công.

Về lý thuyết, chênh lệch giữa hai đội rất lớn. Argentina có kinh nghiệm, đẳng cấp và dàn sao vượt trội. Nhánh đấu cũng được đánh giá thuận lợi cho đội bóng Nam Mỹ trên đường hướng tới bán kết. Tuy nhiên, Cape Verde không muốn xuất hiện chỉ để làm nền. Ông Neves cho rằng một quốc gia nhỏ phải luôn nuôi tham vọng gây bất ngờ.

“Một đất nước nhỏ như Cape Verde phải luôn nỗ lực làm điều đó, liên tục khiến mọi người ngạc nhiên. Chúng tôi có 100% cơ hội thắng Argentina”, ông nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Cape Verde còn gọi trận gặp Argentina là “định mệnh World Cup” của đội tuyển. Với ông, hành trình này không chỉ là chuyện đi xa đến đâu, mà là cơ hội để đối đầu những nhà vô địch. “Chúng tôi đến World Cup để viết số phận của mình, đó là chạm trán các nhà vô địch. Chúng tôi sẽ gặp Argentina và Messi với cùng quyết tâm, cùng ý chí và khát khao chiến thắng”, ông Neves nói.

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Hà Trang

Cape Verde Tuyển Cape Verde Argentina World Cup

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