Đội trưởng Cape Verde nguy cơ dính vòng lao lý

Đội trưởng tuyển Cape Verde, Ryan Mendes đang trở thành tâm điểm của cuộc điều tra hình sự tại New Zealand sau cáo buộc hiếp dâm một nữ thông dịch viên.

Ryan Mendes đang bị điều tra về cáo buộc hiếp dâm.

Sự việc được cho là xảy ra vào ngày 27/3 tại khách sạn của đội tuyển Cape Verde ở thành phố Auckland. Ngay sau đó, người phụ nữ quyết định nộp đơn tố cáo và thực hiện kiểm tra y tế pháp y.

Các điều tra viên cho biết đã thu thập được nhiều bằng chứng quan trọng, bao gồm hình ảnh về các thương tích trên cơ thể nạn nhân, báo cáo y khoa và các tài liệu liên quan khác để phục vụ quá trình phá án.

Cảnh sát New Zealand xác nhận hồ sơ vụ việc được mở từ ngày 10/4. Tuy nhiên, do các quy định nghiêm ngặt về quyền riêng tư tại địa phương, danh tính các cá nhân liên quan ban đầu không được công bố chính thức.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã trích xuất dữ liệu từ camera giám sát của khách sạn và đang chờ kết quả giám định pháp y cuối cùng để quyết định có đưa ra cáo buộc hình sự chính thức đối với cầu thủ này hay không.

Về phía gia đình nạn nhân, họ chủ động liên hệ với Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá Cape Verde để thông báo sự việc và yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng. Trong khi FIFA từ chối đưa ra bình luận, Liên đoàn Bóng đá Cape Verde vẫn giữ im lặng và chưa ra thông cáo chính thức.

Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có lệnh bắt giữ hay cáo buộc chính thức nào được ban hành đối với tiền đạo này. Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng New Zealand khẩn trương làm rõ.

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