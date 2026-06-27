Ngày Cape Verde chạm tay vào lịch sử

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Cape Verde vẫn phải mất thêm chút ít thời gian để biết chính xác vị trí của mình tại bảng H sau lượt trận cuối vòng bảng. Cuối cùng, các cầu thủ áo xanh và người hâm mộ cũng được tận hưởng niềm vui.