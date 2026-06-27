Ngày Cape Verde chạm tay vào lịch sử

|
Sáng 27/6 ở lượt đấu cuối tại bảng H World Cup 2026, Cape Verde bước vào cuộc chạm trán Saudi Arabia với mục tiêu giành được ít nhất 1 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng 32 đội.
|
Dù Cape Verde chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa 0-0 với Saudi Arabia, chừng đó là đủ để tập thể này cán đích ở vị trí nhì bảng với vỏn vẹn 3 điểm (3 trận hòa), bởi ở trận đấu cùng giờ, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay với tỷ số tối thiểu 1-0.
|
Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Cape Verde vẫn phải mất thêm chút ít thời gian để biết chính xác vị trí của mình tại bảng H sau lượt trận cuối vòng bảng. Cuối cùng, các cầu thủ áo xanh và người hâm mộ cũng được tận hưởng niềm vui.
|
Cabo Verde vừa viết nên trang sử mới khi chính thức lọt vào vòng 32 đội ngay trong lần đầu tham dự. Đây là một trong những quốc gia nhỏ nhất lịch sử từng vượt qua vòng bảng World Cup.
|
Huấn luyện viên Bubista cùng các học trò thực sự mang đến một câu chuyện cổ tích ở World Cup 2026. Cape Verde khiến cho những ông lớn như Tây Ban Nha hay Uruguay gặp nhiều khó khăn và đành chấp nhận chia điểm.
|
Với lối chơi kiên cường, Cape Verde sẽ tiếp nối hành trình kỳ diệu trên đất Mỹ. Thử thách cực đại chờ đón thầy trò Bubista ở vòng 32 đội là cuộc đối đầu với đương kim vô địch Argentina vào ngày 4/7.
|
Trong hành trình kỳ diệu của Cape Verde tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, không thể không nhắc đến Vozinha. Thủ thành kỳ cựu này thực hiện nhiều tình huống cứu thua ấn tượng, giúp các đồng đội tuyến trên chơi tự tin hơn.
|
Trên khán đài, mẹ của Vozinha cũng mang đến động lực lớn cho con trai. Bà được chính phủ Mỹ miễn thị thực để có thể tới xem thủ thành 40 tuổi thi đấu sau những phát biểu đầy xúc động của Vozinha ở cuộc chạm trán Tây Ban Nha hôm 15/6.
|
Trái ngược với niềm vui của Cape Verde là nỗi buồn bao trùm các cầu thủ Saudi Arabia sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đại diện châu Á chơi nỗ lực trong suốt 90 phút nhưng không thể chọc thủng lưới thủ thành Vozinha. Đoàn quân của Georgios Donis cùng Uruguay phải về nước khi chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm sau 3 lượt trận.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.