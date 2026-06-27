Đội đầu tiên vào vòng knock-out World Cup 2026 mà không thắng trận nào

Ba trận hoà là đủ để Cape Verde viết nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup.

Cape Verde làm nên lịch sử. Ảnh: Reuters.

Đội tuyển Cape Verde tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026 khi trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng knock-out mà không thắng bất kỳ trận nào ở vòng bảng.

Sáng 27/6, ở lượt trận cuối bảng H, Cape Verde cầm hòa Saudi Arabia để khép lại vòng bảng với ba trận hòa liên tiếp. Cùng thời điểm, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0, giúp đại diện Tây Phi kết thúc ở vị trí nhì bảng và giành vé trực tiếp vào vòng 1/16.

Trước đó, Cape Verde đã gây tiếng vang bằng trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha ở ngày ra quân. Đến lượt trận thứ hai, họ tiếp tục khiến giới chuyên môn bất ngờ khi cầm chân Uruguay 2-2. Dù không một lần ca khúc khải hoàn, đội bóng lần đầu dự World Cup vẫn bất bại sau ba lượt trận và giành quyền đi tiếp.

Đây là cột mốc đặc biệt với nền bóng đá Cape Verde. Từ một tân binh bị đánh giá thấp, đại diện châu Phi liên tiếp khiến hai ông lớn của bảng H là Tây Ban Nha và Uruguay đánh rơi điểm, trước khi hoàn tất kỳ tích bằng trận hòa trước Saudi Arabia.

Thành công của Cape Verde đến từ lối chơi kỷ luật, tinh thần chiến đấu bền bỉ và khả năng tận dụng tối đa từng cơ hội. Thủ thành Vozinha cùng các đồng đội giữ thành tích bất bại suốt vòng bảng, qua đó tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất World Cup 2026.

Việc lọt vào vòng knock-out mà không cần một chiến thắng không chỉ giúp Cape Verde ghi tên vào lịch sử giải đấu, mà còn khẳng định thể thức World Cup 48 đội có thể tạo điều kiện cho những đội bóng bị đánh giá thấp viết nên những câu chuyện cổ tích. Với tinh thần đang lên cao và sự tự tin tích lũy sau ba trận bất bại, đại diện Tây Phi hứa hẹn sẽ tiếp tục là đối thủ khó chịu ở vòng đấu loại trực tiếp.

Senegal ấn định chiến thắng 5-0 Rạng sáng 27/6, bàn thắng của Iliman Ndiaye vào lưới Iraq giúp Senegal giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách một trong những đội hạng ba có thành tích tốt.