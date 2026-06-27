Khoảnh khắc World Cup: Phép lạ Cape Verde

Ở trận đấu còn lại của bảng I diễn ra cùng giờ, sau 45 phút đầu tiên gặp nhiều khó khăn dù chơi hơn người từ phút 13 sau tấm thẻ đỏ của Rebin Sulaka, Senegal ghi liên tiếp 4 bàn trong hiệp hai để đánh bại Iraq với tỷ số 5-0 chung cuộc. Kết quả này giúp thầy trò Pape Thiaw nằm trong nhóm đội thứ ba có thành tích tốt nhất.