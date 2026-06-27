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Thể thao World Cup 2026

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Khoảnh khắc World Cup: Phép lạ Cape Verde

  • Thứ bảy, 27/6/2026 16:22 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Ở lượt trận diễn ra ngày 27/6, Cape Verde tiếp tục trở thành bất ngờ lớn nhất World Cup 2026 khi giành vé vào vòng 32 đội bằng tư cách đội nhì bảng H.

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Ở loạt trận sớm nhất ngày 27/6 vào khung 2h, tuyển Pháp chạm trán Na Uy với mục tiêu giành ngôi đầu bảng I. Trái với mong muốn của người hâm mộ về một màn đối đầu nảy lửa, "Les Bleus" không gặp nhiều khó khăn để đánh bại đại diện Bắc Âu với tỷ số 4-1. Đáng chú ý, Ousmane Dembele tự mình bỏ túi một cú hat-trick.
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Trong bối cảnh huấn luyện viên Stale Solbakken quyết định thay đến 10 cầu thủ ở trận đấu với tuyển Pháp, mong muốn được nhìn thấy Kylian Mbappe và Erling Haaland so kè nhau đã không xảy ra. Chân sút thuộc biên chế Manchester City chỉ ngồi trên băng ghế dự bị.
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Ở trận đấu còn lại của bảng I diễn ra cùng giờ, sau 45 phút đầu tiên gặp nhiều khó khăn dù chơi hơn người từ phút 13 sau tấm thẻ đỏ của Rebin Sulaka, Senegal ghi liên tiếp 4 bàn trong hiệp hai để đánh bại Iraq với tỷ số 5-0 chung cuộc. Kết quả này giúp thầy trò Pape Thiaw nằm trong nhóm đội thứ ba có thành tích tốt nhất.
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Ở trận đấu tại bảng H lúc 7h, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay với tỷ số tối thiểu 1-0. Kết quả này giúp thầy trò Luis de la Fuente đi tiếp dưới tư cách đội đầu bảng H. Ngược lại, đại diện Nam Mỹ ngậm ngùi rời giải cùng nỗi thất vọng tận cùng. Thầy trò Marcelo Bielsa giành vỏn vẹn 2 điểm sau ba lượt trận.
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Khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày 27/6 thuộc về Cape Verde. Trong lần đầu tiên tham dự World Cup, tập thể nhỏ bé này gây bất ngờ lớn khi giành quyền vào vòng 32 đội. Ở trận đấu diễn ra vào lúc 7h sáng, thầy trò Butista cầm hòa Saudi Arabia với tỷ số 0-0, hoàn tất vòng bảng cùng thành tích bất bại (3 trận hòa).
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Trong bối cảnh Uruguay bị Tây Ban Nha đánh bại với tỷ số tối thiểu 1-0, Cape Verde nghiễm nhiên giành ngôi nhì bảng H. Đây là một trong những quốc gia nhỏ nhất lịch sử từng vượt qua vòng bảng World Cup.
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Trái ngược với thiên đường cảm xúc dành cho Cape Verde là nỗi buồn tột cùng của Saudi Arabia. Dù cũng tạo ra một vài cơ hội ở trận đấu này, các cầu thủ bên phía đại diện châu Á không thể tận dụng thành công và đành rời giải cùng Uruguay. Thầy trò Georgios Donis đứng bét bảng H với vỏn vẹn 2 điểm.
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Ở loạt trận diễn ra vào khung 10h, suýt chút nữa Iran có thể làm nên bất ngờ tại bảng G ở cuộc chạm trán Ai Cập. Phút 90+3', Shoja Khalilzadeh ghi bàn nhưng VAR từ chối do lỗi việt vị hy hữu khi thủ môn đối phương dâng cao. Bàn thắng không được công nhận khiến đại diện châu Á bị cầm hòa với tỷ số 1-1, qua đó rơi xuống vị trí thứ ba.
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"Nửa bàn chân định mệnh" của Shoja Khalilzadeh khiến các cầu thủ trên sân chia hai nửa vui buồn sau tiếng còi mãn cuộc. Trận hòa 1-1 là đủ để Ai Cập đi tiếp với ngôi nhì bảng G, trong khi Iran sẽ phải chờ thêm để biết liệu đại diện châu Á có được đi tiếp hay không.
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Ở trận đấu còn lại tại bảng G, dù gặp đôi chút khó khăn trong 45 phút đầu, nhờ chất lượng đội hình vượt trội, Bỉ dễ dàng đánh bại New Zealand với tỷ số 5-1. Kết quả này giúp thầy trò Rudi Garcia giành quyền đi tiếp với tư cách đội đầu bảng.
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