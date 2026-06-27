Tuyển Uruguay tự hủy

Thua Tây Ban Nha 0-1 và bị loại từ vòng bảng World Cup 2026, Uruguay rời giải trong cảm giác họ tự đánh mất mình trước khi bị đối thủ kết liễu.

Uruguay khép lại World Cup 2026 bằng thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha.

Uruguay bước vào trận gặp Tây Ban Nha sáng 27/6 với quá nhiều thứ ngổn ngang. Đó không chỉ là áp lực phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Đó còn là bầu không khí nặng nề sau những thông tin về bất đồng giữa HLV Marcelo Bielsa và một nhóm cầu thủ trụ cột.

Rạn nứt trước trận sinh tử

Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur và Federico Valverde được cho là đã yêu cầu nói chuyện riêng với HLV Bielsa trước trận. Nội dung không dừng ở chuyện tập luyện. Nhóm cầu thủ không hài lòng với cường độ chuẩn bị, lo ngại nguy cơ chấn thương và muốn Uruguay chọn cách tiếp cận thận trọng hơn trước Tây Ban Nha: lùi sâu, giữ khối đội hình thấp và chờ cơ hội phản công.

Đó là yêu cầu có lý trong bối cảnh đối thủ là Tây Ban Nha, đội luôn biết cách bóp nghẹt trận đấu bằng khả năng kiểm soát bóng. Nhưng với Bielsa, người gắn tên tuổi với thứ bóng đá cường độ cao, pressing mạnh và không dễ thỏa hiệp, đề xuất ấy gần như chạm vào nền móng triết lý.

Một đội bóng có thể tranh luận về chiến thuật. Điều đó bình thường. Nhưng khi tranh luận ấy xảy ra ngay trước trận đấu sống còn, nó phản ánh vấn đề lớn hơn: Uruguay không còn cùng nhìn về một hướng.

Bielsa được cho là yêu cầu toàn đội họp lại. Cuộc trao đổi kéo dài 48 phút, với những lời khiển trách và nhắc lại các câu chuyện trước đó liên quan đến Luis Suarez, Nahitan Nandez. Ông cũng bảo vệ quan điểm phải đá “đối xứng” trước Tây Ban Nha, thay vì lùi sâu hoàn toàn.

Sai lầm của Muslera khiến Uruguay trả giá trong trận đấu buộc phải có kết quả.

Những chi tiết ấy, nếu đặt cạnh kết quả sau đó, càng khiến thất bại của Uruguay thêm nặng nề. Trận thua Tây Ban Nha không đơn thuần là thất bại về tỷ số. Nó là cái kết của một tập thể đi vào trận quyết định mà sự đồng thuận đã bị sứt mẻ.

Trong bóng đá đỉnh cao, nhất là ở World Cup, khác biệt giữa sống và chết đôi khi chỉ nằm ở một khoảnh khắc. Muốn vượt qua khoảnh khắc đó, đội bóng cần sự tỉnh táo và thống nhất. Uruguay lại thiếu cả hai.

Sai lầm tự kéo sập Uruguay

Bàn thua trước Tây Ban Nha đến từ sai lầm của Fernando Muslera. Trong một trận đấu mà Uruguay không còn nhiều đường lùi, lỗi ấy trở thành nhát cắt chí mạng. Tây Ban Nha không cần thắng đậm. Họ chỉ cần tận dụng đúng khoảnh khắc đối thủ tự mở cửa.

Điều đáng nói là đây không phải lần đầu Uruguay tự làm khó mình. Trước đó, ở trận hòa Cape Verde, hàng thủ Uruguay cũng mắc sai lầm. Khi một lỗi phòng ngự xuất hiện, đó có thể là tai nạn. Khi những lỗi tương tự lặp lại trong các trận bản lề, nó không còn là ngẫu nhiên.

Uruguay bị loại không chỉ vì Muslera mắc lỗi. Sai lầm của thủ môn chỉ là hình ảnh rõ nhất của một hệ thống đã mất sự chắc chắn.

Từ trận hòa Cape Verde đến thất bại trước Tây Ban Nha, Uruguay liên tục trả giá bằng những khoảnh khắc thiếu tập trung ở tuyến sau. Với một đội bóng vốn nổi tiếng lì lợm, gai góc và thực dụng, đó là điều khó chấp nhận.

Uruguay tự đánh mất cơ hội đi tiếp sau những sai lầm nối tiếp ở hàng thủ.

Bi kịch của Uruguay nằm ở chỗ họ không thiếu cầu thủ giỏi. Valverde, Ugarte, Bentancur hay những nhân tố khác đủ chất lượng để giúp đội bóng cạnh tranh vé đi tiếp. Họ cũng không thiếu một HLV có cá tính và dấu ấn chiến thuật.

Song, chất lượng cá nhân không thể che lấp một tập thể đang rối. Triết lý của HLV không thể vận hành trơn tru nếu cầu thủ bắt đầu nghi ngờ cách chơi.

Uruguay trước Tây Ban Nha giống một đội bóng bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn. Một bên là bản năng sinh tồn: lùi xuống, phòng ngự, phản công, giảm rủi ro. Bên còn lại là niềm tin của Bielsa: chơi trực diện, giữ cường độ, không thay đổi mình chỉ vì đối thủ mạnh. Khi hai hướng ấy không gặp nhau, Uruguay đánh mất điều quan trọng nhất trong một trận cầu sinh tử: sự rõ ràng.

Vì thế, thất bại 0-1 không tạo cảm giác Uruguay bị Tây Ban Nha nghiền nát. Nó giống một cú tự hủy hơn.

Tây Ban Nha làm phần việc của họ: kiểm soát, chờ thời cơ và trừng phạt sai lầm. Uruguay làm phần còn lại: bước vào trận với tâm thế bất ổn, rồi tự kéo sập hy vọng bằng lỗi cá nhân.

World Cup không cho đội bóng nhiều thời gian để chữa cháy. Một trận hòa tai hại, một sai lầm phòng ngự, một cuộc khủng hoảng niềm tin, tất cả cộng lại thành vé về nước sớm. Uruguay hiểu điều đó theo cách cay đắng nhất.

Họ rời giải từ vòng bảng không chỉ vì thua Tây Ban Nha. Họ rời giải vì không còn là phiên bản đủ lạnh, đủ chắc và đủ thống nhất của chính mình.