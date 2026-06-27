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Thể thao World Cup 2026

Uruguay rời World Cup sau màn trình diễn thảm họa

  • Thứ bảy, 27/6/2026 06:30 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sáng 27/6, Uruguay thua Tây Ban Nha 0-1, qua đó chính thức dừng chân ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

Uruguay đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi chỉ có được hai trận hòa trước Saudi Arabia (1-1) và Cape Verde (2-2). Với 2 điểm sau hai lượt trận, "La Celeste" đối mặt nguy cơ lần thứ hai liên tiếp dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đội bóng.

Dù vẫn có quyền tự quyết và thậm chí có thể vươn lên dẫn đầu bảng nếu giành chiến thắng, phong độ hiện tại khiến người hâm mộ Uruguay lo lắng. Đội bóng Nam Mỹ đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng, trong đó có 5 trận hòa và một thất bại.

Tại Mexico, nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của họ, Uruguay cũng chỉ thắng một trong 9 trận World Cup gần nhất. Đó là chưa kể việc nội bộ đại diện Nam Mỹ cũng đang lục đục, khi nhiều trụ cột bất mãn với cách cầm quân của HLV Marcelo Bielsa.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha đang cho thấy sự ổn định của một ứng viên hàng đầu. Sau trận hòa bất ngờ 0-0 trước Cape Verde, "La Roja" nhanh chóng trở lại bằng chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Saudi Arabia. Hàng phòng ngự tiếp tục là điểm tựa lớn khi họ giữ sạch lưới 9 trong 12 trận gần nhất.

Với phong độ ấn tượng cùng thành tích bất bại trong cả 10 lần đối đầu Uruguay trước đây (thắng 5, hòa 5), Tây Ban Nha đang có nhiều lợi thế để giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Uruguay sẽ phải dựa vào bản lĩnh và kinh nghiệm của một đội bóng từng hai lần vô địch thế giới nếu muốn tránh một kết cục đáng thất vọng.

Duy Anh

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