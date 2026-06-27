Na Uy cất Haaland là khôn ngoan hay sai lầm?

Na Uy cất Erling Haaland ở trận thua Pháp 1-4, một quyết định chỉ có thể được bảo vệ nếu họ đi tiếp ở vòng knock-out.

Haaland dự bị trong trận Na Uy thua Pháp 1-4 ở lượt cuối vòng bảng.

Một đội bóng có Haaland trong tay thường không dễ để anh ngồi dự bị, nhất là ở World Cup. Nhưng Na Uy làm điều đó trước Pháp, trong trận đấu phân định ngôi nhất bảng.

HLV Stale Solbakken thay tới 10 vị trí trong đội hình xuất phát, chỉ giữ lại Fredrik Aursnes. Haaland, người đã ghi 4 bàn sau hai trận đầu, được cất trên ghế dự bị.

Haaland ngồi ngoài và dấu hỏi lớn

Đây không phải một trận đấu vô nghĩa. Na Uy chắc vé vào vòng 32 đội, nhưng vị trí nhất hay nhì bảng vẫn quyết định cả nhánh đấu phía trước. Vì vậy, việc Solbakken tung ra đội hình gần như hai trước một tuyển Pháp rất mạnh tạo cảm giác ông chủ động buông cuộc đua ngôi đầu.

Về mặt hình ảnh, quyết định ấy rất nhạy cảm. Haaland đang chơi kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Anh khởi đầu giải đấu bằng phong độ ghi bàn ấn tượng và tự đưa mình vào cuộc đua Chiếc giày vàng. Với một tiền đạo luôn muốn chơi từng phút, việc bị rút khỏi một trận lớn như gặp Pháp khó có thể là điều dễ chấp nhận.

Na Uy cũng lập tức cảm nhận khoảng trống Haaland để lại. Jorgen Strand Larsen, người thay anh đá cao nhất, có trận đấu khó khăn. Tiền đạo của Crystal Palace không thể tạo ra sức nặng tương tự và còn đá hỏng quả phạt đền ở phút 50. Trong một ngày Na Uy thiếu điểm tựa trên hàng công, sự vắng mặt của Haaland càng trở nên nổi bật.

HLV Solbakken chọn giữ sức cho Haaland trước vòng 32 đội World Cup 2026.

Tất nhiên, không thể nói chỉ cần Haaland đá chính, Na Uy sẽ có kết quả khác. Pháp ở đẳng cấp cao hơn và Ousmane Dembele có một trận đấu bùng nổ với cú hat-trick trong 31 phút. Nhưng khi đội bóng thua 1-4 còn ngôi sao lớn nhất ngồi ngoài, mọi lời giải thích đều phải chịu áp lực.

Thông minh hay quá thận trọng?

Solbakken có lý do riêng. Ông không nhìn ngôi đầu bảng như phần thưởng bắt buộc phải giành bằng mọi giá.

Theo tính toán, đội nhất bảng sẽ gặp Thụy Điển, sau đó có thể đụng Đức ở vòng 16 đội. Xa hơn là nguy cơ gặp Hà Lan hoặc Morocco ở tứ kết. Trong khi đó, đội nhì bảng gặp Bờ Biển Ngà, rồi có thể chạm trán đội thắng của cặp Brazil - Nhật Bản. Nhánh nào cũng khó, không có con đường thật sự bằng phẳng.

Từ góc nhìn ấy, Solbakken chọn bảo toàn lực lượng. Một số cầu thủ Na Uy bị chuột rút ở hai trận đầu vì độ ẩm cao. Nhà cầm quân này cũng nhắc đến áp lực của việc sống trong khách sạn nhiều tuần, di chuyển liên tục, họp báo trước trận và khả năng phải đá hiệp phụ, thậm chí luân lưu ở vòng knock-out. Với ông, Na Uy cần “thông minh thay vì tham lam”.

Vấn đề là trong bóng đá, ranh giới giữa thông minh và quá thận trọng rất mỏng. Nếu Na Uy thắng ở vòng 32 đội, Solbakken sẽ được khen là biết tính đường dài. Haaland khi đó trở lại với đôi chân sung sức hơn, và trận thua Pháp chỉ còn là cái giá nhỏ cho một kế hoạch lớn hơn.

Haaland đã ghi 4 bàn sau hai trận đầu, nhưng không đá chính trước Pháp.

Nhưng nếu Na Uy dừng bước sớm, câu chuyện sẽ khác hoàn toàn. Khi ấy, trận thua 1-4 trước Pháp không còn là một phép tính giữ sức, mà sẽ bị xem như thời điểm Na Uy tự làm nguội đà hưng phấn của cầu thủ quan trọng nhất. Haaland đã ghi 4 bàn sau hai trận đầu. Một tiền đạo đang nóng máy thường cần được duy trì nhịp thi đấu, không phải bị cắt khỏi một trận lớn.

Solbakken có thể đúng khi không muốn Na Uy quá tham. Nhưng với một đội bóng hiếm khi sở hữu trung phong ở tầm Haaland, sự tham vọng đôi khi cũng là điều cần thiết. World Cup không đến thường xuyên, và cơ hội để Haaland bước vào một trận cầu lớn với phong độ cao càng không phải lúc nào cũng có.

Canh bạc này vì thế chưa thể được kết luận sau trận thua Pháp. Nó chỉ có đáp án ở vòng knock-out. Nếu Haaland ghi bàn và đưa Na Uy đi tiếp, Solbakken thắng. Nếu không, quyết định cất ngôi sao lớn nhất trong trận tranh ngôi đầu bảng sẽ còn bị nhắc lại rất lâu.