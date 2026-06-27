Đối thủ của Argentina ở vòng knock-out World Cup

Lần đầu dự World Cup, Cape Verde khiến tất cả bất ngờ khi vượt qua vòng bảng sau chuỗi trận ấn tượng trước những đối thủ được đánh giá vượt trội.

Cape Verde sẽ chạm trán Argentina ở vòng 32 đội.

Trước khi giải đấu khởi tranh, Cape Verde bị đánh giá là một trong những đội yếu nhất giải. Nằm ở bảng H cùng Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia, đội bóng được dự đoán sẽ sớm dừng bước với vị trí cuối bảng.

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại diễn ra hoàn toàn trái ngược. Ở trận ra quân, Cape Verde tạo cú sốc khi cầm hòa Tây Ban Nha. Chưa dừng lại, họ tiếp tục chia điểm với Uruguay, đội luôn được đánh giá cao ở các giải đấu lớn.

Ngay cả trước Saudi Arabia, đối thủ được xem là vừa sức, Cape Verde cũng thi đấu đầy bản lĩnh để giành kết quả có lợi. Chuỗi trận ấn tượng giúp đội bóng châu Phi tích lũy đủ 3 điểm, vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại World Cup với vị trí nhì bảng.

Thành tích này càng trở nên đáng nể nếu nhìn vào vị thế của Cape Verde trước giải. Đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ ngoài khơi Tây Phi không sở hữu nhiều ngôi sao nổi tiếng, giá trị đội hình khiêm tốn và gần như không được nhắc đến trong các dự đoán trước ngày khai mạc.

Tấm vé vào vòng knock-out vì thế được xem là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần thi đấu quả cảm cùng lối chơi kỷ luật của Cape Verde. Từ một đội bóng bị xem là "kẻ lót đường", họ đã vươn mình trở thành hiện tượng thú vị của World Cup 2026.

Phần thưởng dành cho Cape Verde là màn chạm trán Argentina ở vòng 32 đội vào lúc 5h ngày 4/7. Trước nhà đương kim vô địch thế giới và ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, đại diện châu Phi chắc chắn bị đánh giá thấp hơn. Dù vậy, với những gì thể hiện từ đầu giải, Cape Verde hoàn toàn có quyền mơ về việc tiếp tục tạo nên một bất ngờ nữa.