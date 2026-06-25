Thủ môn Cape Verde 'đắt hàng' sau World Cup

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Vozinha được nhiều đội bóng quan tâm sau màn trình diễn tại World Cup 2026.
Thủ môn Vozinha đang trở thành mục tiêu săn đón của ba câu lạc bộ tại giải Serie B Brazil ngay sau khi anh xác nhận chia tay đội bóng chủ quản Chaves (Bồ Đào Nha). Theo thông tin từ ký giả Jorge Nicola, cả ba đội bóng đang đàm phán đều thuộc nhóm nửa trên bảng xếp hạng, trong đó có một đại diện đến từ vùng Đông Bắc.
Dù đã ở tuổi 40, kinh nghiệm và phong độ ổn định biến người gác đền này thành ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu của các câu lạc bộ tại xứ sở samba. Sự quan tâm đặc biệt từ thị trường Brazil xuất phát từ phong độ của Vozinha tại World Cup 2026.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.