Thủ môn Cape Verde 'đắt hàng' sau World Cup

Màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026 trong màu áo Cape Verde giúp thủ thành Vozinha lọt vào tầm ngắm của ba đội bóng hàng đầu Serie B Brazil.

Vozinha được nhiều đội bóng quan tâm sau màn trình diễn tại World Cup 2026.

Thủ môn Vozinha đang trở thành mục tiêu săn đón của ba câu lạc bộ tại giải Serie B Brazil ngay sau khi anh xác nhận chia tay đội bóng chủ quản Chaves (Bồ Đào Nha). Theo thông tin từ ký giả Jorge Nicola, cả ba đội bóng đang đàm phán đều thuộc nhóm nửa trên bảng xếp hạng, trong đó có một đại diện đến từ vùng Đông Bắc.

Dù đã ở tuổi 40, kinh nghiệm và phong độ ổn định biến người gác đền này thành ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu của các câu lạc bộ tại xứ sở samba. Sự quan tâm đặc biệt từ thị trường Brazil xuất phát từ phong độ của Vozinha tại World Cup 2026.

Anh trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế sau những màn trình diễn ấn tượng trước các đối thủ lớn là Tây Ban Nha và Uruguay. Sức hút của Vozinha còn bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội khi tài khoản Instagram cá nhân đạt mốc gần 16 triệu lượt theo dõi, con số vượt qua cả Manuel Neuer.

Bên cạnh những chuyển động về tương lai, Vozinha hiện tập trung cùng đội tuyển Cape Verde cho mục tiêu lịch sử. Tập thể này đang nắm quyền tự quyết để giành vé vào vòng 32 đội ngay trong lần đầu tham dự World Cup. Một trận thắng Saudi Arabia ở lượt trận cuối vào ngày 27/6 sẽ giúp họ đạt 5 điểm và chắc chắn chiếm vị trí nhì bảng H.

Highlights Uruguay 2-2 Cape Verde Cape Verde tiếp tục có kết quả hòa quả cảm trước Uruguay ở trận đấu thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 sáng 22/6.