Mẹ 'người hùng' Cape Verde đến Mỹ xem con trai thi đấu World Cup

Bà Ana Candida Evora, mẹ thủ môn Cape Verde Vozinha, đã đến Mỹ để theo dõi con trai thi đấu vào cuối tuần này.

Bà Ana Candida Evora (áo hồng) đến sân bay quốc tế Miami, bang Florida ngày 19/6.

Ngày 19/6, bà Ana Candida Evora, mẹ thủ môn Cape Verde Vozinha, đến thành phố Miami, bang Florida, sau khi được cấp visa nhập cảnh vào Mỹ. Bà mặc áo thun hồng, mỉm cười và bắt tay với các nhân viên Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA), Reuters mô tả.

Các nhân viên FIFA sau đó hỗ trợ bà Evora đi qua một nhóm phóng viên rồi rời khỏi sân bay. Hiện chưa rõ bà sẽ di chuyển luôn đến thành phố Tampa, nơi Vozinha cùng đồng đội đang nghỉ ngơi, hay chờ đến ngày 21/6, khi Cape Verde thi đấu với Uruguay tại sân vận động Miami trong khuôn khổ vòng loại bảng H.

"Tôi muốn chúc con trai may mắn và có một trận đấu tốt", bà Evora nói ngắn gọn với truyền thông.

Vozinha cho biết rất hạnh phúc khi mẹ cuối cùng cũng có thể trực tiếp chứng kiến mình thi đấu tại World Cup. Dù vậy, thủ môn kỳ cựu khẳng định anh muốn sự chú ý quay trở lại với bóng đá khi Cape Verde chuẩn bị cho trận đấu có thể giúp đội tuyển tiến gần hơn tới vòng knock-out.

Trước đó, bà Evora khởi hành từ thủ đô Praia của Cape Verde sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ hỗ trợ cấp visa. Quyết định này được đưa ra không lâu sau khi những chia sẻ đầy xúc động của Vozinha lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Vozinha bật khóc sau trận Cape Verde hòa Tây Ban Nha 0-0 ở lượt đầu bảng H World Cup 2026 trên sân Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ ngày 15/6.

Sau trận hòa gây sốc 0-0 trước Tây Ban Nha ở lượt mở màn, thủ môn 40 tuổi được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh đã giữ sạch lưới trước hàng công rất mạnh của đội tuyển Tây Ban Nha trong trận ra mắt World Cup ngày 15/6.

Sau trận đấu, anh đã bật khóc khi nhắc tới hoàn cảnh gia đình. Vozinha cho biết ông bà - những người nuôi dưỡng anh từ nhỏ - đều đã qua đời, trong khi mẹ anh không thể sang Mỹ chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp vì những khó khăn liên quan đến thủ tục nhập cảnh.

Những lời tâm sự nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới và tạo nên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ. Sự đồng cảm của người hâm mộ đã góp phần giúp điều ước lớn nhất của thủ môn Cape Verde tại World Cup trở thành hiện thực.

Cape Verde nằm trong danh sách các quốc gia mà công dân phải đặt khoản tiền bảo lãnh 15.000 USD khi xin visa vào Mỹ, bên cạnh lệ phí thông thường. Chính quyền Tổng thống Donald Trump sau đó dỡ bỏ yêu cầu này đối với người sở hữu vé World Cup. Tuy nhiên, trước khi chính sách được điều chỉnh, chi phí ban đầu quá lớn khiến bà Evora không thể hoàn tất thủ tục kịp thời.

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