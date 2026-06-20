Ca sĩ Hàn Quốc mê mẩn hoa giấy Hội An

Kim Sori, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc, đăng tải hình ảnh tại Hội An (TP Đà Nẵng) hôm 18/6. Chuyến đi của cô chỉ kéo dài hơn 2 ngày.

Nữ ca sĩ chụp ảnh cùng hoa giấy.

Ngày 18/6, ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc Kim Sori chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch cùng những người bạn tại phường Hội An (TP Đà Nẵng), thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Đây là chuyến du lịch thứ 3 trong năm nay của cô.

Trong loạt ảnh đăng tải, Kim Sori diện váy dài đơn giản, khoe vai thon, mang túi cói và đi giày bệt, mái tóc dài để tự nhiên.

Nữ ca sĩ đã tận hưởng thời gian thư giãn, dạo bộ tại phố cổ, ghé vào một cửa hàng tranh vẽ và chụp ảnh cùng bức tường vàng, giàn hoa giấy biểu tượng. Cô cũng bày tỏ rằng những giàn hoa giấy trải dài khắp tuyến phố, xum xuê và rực rỡ gây nhiều ấn tượng nhất trong chuyến đi.

Một số hình ảnh nữ ca sĩ chụp khi đi dạo phố cổ.

Trước Kim Sori, Hội An là điểm đến được lòng một số nghệ sĩ Hàn khác như Han Hyo Joo, Kim Go Eun, Park Bo Young, Jung Il Woo, Hyoyeon (SNSD), Taeyang (Big Bang)... Gần đây nhất, diễn viên Seo Ye-Ji đến Đà Nẵng và Hội An (cũ) du lịch vào tháng 5/2025. Cô chia sẻ loạt ảnh dạo phố cổ Hội An với đèn lồng và khám phá ẩm thực địa phương trên trang cá nhân.

Giai đoạn từ sau năm 2017 đến nay, Hội An chứng kiến lượng khách Hàn Quốc tăng trưởng ổn định, chứng tỏ sức hút của di sản.

Góp phần không nhỏ cho làn sóng này có phần của chương trình truyền hình thực tế Battle Trip trên kênh KBS2. Trong chương trình năm 2017, Hội An và Đà Nẵng được diễn viên, hoa hậu Oh Hyun Kyung và Jung Si Ah khám phá với tiêu chí điểm đến của gia đình với chi phí tiết kiệm. Không những vậy, có đến 4 lần chương trình chọn quay ở Đà Nẵng và Hội An, thúc đẩy sự phát triển của tệp khách này trong những năm qua.

Năm 2024, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế dẫn đầu tại Hội An, chiếm 20-23% cơ cấu khách ngoại. Sau sáp nhập, tính đến tháng 8/2025, TP Đà Nẵng (mới) sớm đón vị khách Hàn Quốc thứ một triệu.

Kim Sori (sinh năm 1990 tại Seoul, Hàn Quốc) là nữ ca sĩ kiêm diễn viên đã hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc hơn một thập kỷ. Cô từng là một nửa của nhóm nhạc đôi CocoSori, sau đó góp mặt trong dự án nhóm nữ Real Girls Project. Đến năm 2018, Kim Sori chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ solo qua ca khúc Touch. Ngoài âm nhạc, cô còn lấn sân diễn xuất với những vai nhỏ trong phim Hi! School: Love On, The Idolmaster KR, Bulgasal: Immortal Souls. Những năm gần đây, Kim Sori được biết đến nhiều hơn ở khía cạnh một nhà sáng tạo nội dung, thu hút lượng người theo dõi đáng kể.