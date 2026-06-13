TP.HCM bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm mang tên Bác

Quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TP.HCM) là địa điểm tổ chức bắn pháo hoa tầm cao mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đông đúc du khách xem pháo hoa tại Quảng trường tháp Tam Thắng vào dịp Tết Dương lịch năm nay. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 13/6, UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Trong đó, UBND TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kéo dài 15 phút, lúc 21h-21h15 ngày 2/7 tại quảng trường tháp Tam Thắng và triển lãm hình ảnh kỷ niệm (ngày 1-11/7) trên địa bàn phường.

Bên cạnh các sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, phường Vũng Tàu cũng tổ chức các sự kiện kỷ niệm một năm ngày thành lập phường tại công viên Quang Trung (khu vực Bãi Trước), diễn ra ngày 26/6-5/7. Các hoạt động bao gồm giải pickleball, trải nghiệm hè lồng ghép văn hóa đọc, giải cờ vua, vẽ tranh thiếu nhi...

Cảnh đông nghẹt khách tại bãi tắm ở phường Vũng Tàu. Ảnh: Linh Huỳnh.

Lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động một cách thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân, du khách đến vui chơi tại địa phương.

Ngoài Quảng trường tháp Tam Thắng, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) và khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) vào 21h ngày 2/7, thời lượng 15 phút.

Ngoài ra còn có các điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại những khu vực khác.

Pháo hoa tầm cao dịp 30/4-1/5 tại đầu đường hầm sông Sài Gòn, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra lúc 8h15 ngày 2/7, tại Hội trường Thống Nhất (phường Sài Gòn). Kết hợp biểu diễn 3D Mapping quốc tế trước trụ sở UBND TP.HCM ngày 1-5/7, trong khung giờ 19h30-21h.

Nổi bật là bản ghi hình ca nhạc với chủ đề "TP.HCM rạng rỡ tên Người", chương trình đi bộ đồng hành, biểu diễn xiếc và rối tổng hợp tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (phường Phú Thọ).