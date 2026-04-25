Vũng Tàu sắp có bến du thuyền

Dự án cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TP.HCM) có quy mô hơn 73 ha với khu bến du thuyền đón dòng khách cao cấp, kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch tàu biển.

Phối cảnh cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu.

UBND TP.HCM vừa công bố danh mục khoảng 250 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, trong đó có dự án cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TP.HCM) nhằm nâng tầm du lịch tàu biển khu vực phía Nam.

Đồng thời, dự án được kỳ vọng tăng khả năng kết nối vùng, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế biển của TP.HCM trong giai đoạn tới.

Theo quy hoạch, cảng tàu có quy mô hơn 73 ha, gồm khu nhà ga hành khách, bãi đỗ xe, hệ thống giao thông nội bộ, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật, đủ đón tiếp tàu quốc tế cỡ lớn. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.147 tỷ đồng .

Khu bến cảng có cầu cảng dài 420 m. Riêng khu bến du thuyền dự kiến sức chứa khoảng 280 chiếc, phục vụ phân khúc du lịch cao cấp và nhu cầu neo đậu của các phương tiện cá nhân.

Ngoài ra, dự án còn có hệ thống cầu dẫn, khu nước đậu tàu, hành lang an toàn hàng hải và vũng quay tàu kết nối với luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải. Đặc biệt là khu nước chuyển tiếp dành cho du thuyền xung quanh cầu dẫn và nhà ga, nơi dự kiến tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí trên biển nhằm tăng trải nghiệm cho du khách.

Trong giai đoạn 2026-2030, UBND phường Vũng Tàu cũng dự kiến triển khai 15 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng . Trong đó có dự án cải tạo hệ thống bãi biển và cảnh quan, dự án chỉnh trang hệ thống công viên. Riêng công viên Bãi Trước sẽ nâng cấp hệ thống chiếu sáng, khu vui chơi trẻ em và cây xanh.

Các hạng mục khác như kè biển, vỉa hè, biển báo và các tiện ích công cộng cũng được đồng loạt cải tạo để nâng cao trải nghiệm của người dân, du khách.

Trước đó, vào đầu tháng 4, UBND phường Vũng Tàu cũng công bố phương án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 công viên chuyên đề tại khu đất số 21 đường Thống Nhất nhằm nâng cao không gian, trải nghiệm. Theo đồ án, công viên chuyên đề "không gian sáng tạo STEAM" sẽ tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Nếu thuận lợi, dự kiến công viên khởi công vào quý III và hoàn thành cuối năm 2026.

Khu đất 21 Thống Nhất - Công viên chuyên đề - Không gian sáng tạo steam, văn hóa, thể thao (1,3 ha) nằm trong 12 dự án du lịch, thương mại, y tế, không gian văn hoá, công cộng… với diện tích hơn 793 ha, được phường hoàn thành quy hoạch và kêu gọi đầu tư.

Theo UBND phường Vũng Tàu, tổng lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn đạt khoảng 1,5 triệu lượt trong quý I/2026, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu lưu trú và ăn uống đạt khoảng 1.970 tỷ đồng .