Lượng khách đông chưa từng có đến Đường hoa Nguyễn Huệ 2026

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ khép lại thành công với hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa đặc sắc mỗi dịp Tết Nguyên đán tại TP.HCM.

Tối ngày 24/4, tại khách sạn Majestic (phường Sài Gòn, TP.HCM), ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ tổ chức tổng kết Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình". Công trình đường hoa do UBND TP.HCM chỉ đạo, Tổng công ty du lịch Sài Gòn chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện.

Trong 8 ngày mở cửa tham quan (15-22/2), đường hoa đón lượng khách kỷ lục, hơn 1,8 triệu lượt khách ở khu vực trung tâm (phố đi bộ Nguyễn Huệ), vượt năm 2025 (gần 1,2 triệu lượt khách).

Toàn bộ không gian mở rộng gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), công viên trung tâm (phường Bình Dương) và công viên Quang Trung (phường Vũng Tàu) đón hơn 2,2 triệu lượt khách.

Ông Huỳnh Minh Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, cho biết đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ đã trở thành bản giao hưởng của mùa xuân, phản ánh sinh động khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn hình thành siêu đô thị quốc tế hiện đại.

Ông Huỳnh Minh Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Trúc Hồ.

Năm tổ chức thứ 23 đánh dấu bước ngoặt của công trình đường hoa khi lần đầu tiên triển khai phiên bản ngày và đêm trong cùng không gian. Kết hợp giữa nghệ thuật tạo hình truyền thống với công nghệ mapping với 5 kịch bản tương ứng ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, AR phiên bản ngựa phi qua ứng dụng.

Công tác tổ chức đường hoa qua các năm đã đạt được độ chuyên nghiệp từ khâu chuẩn bị, thiết kế, truyền thông, thi công, an ninh trật tự... để đảm bảo trải nghiệm và sự an toàn cho khách tham quan.

"Ban tổ chức hướng đường hoa thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, mang tầm vóc quốc tế. Đường hoa sẽ không ngừng đổi mới, mở rộng không gian, tăng cường công nghệ để nâng cao trải nghiệm, trở thành biểu tượng mỗi dịp đầu năm", ông Thắng chia sẻ.

Tổng Lãnh sự quán các nước nhận khen thưởng từ UBND TP.HCM. Ảnh: Trúc Hồ.

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao khen thưởng đến 8 cơ quan Tổng Lãnh sự quán Lào, Indonesia, Ấn Độ... tại TP.HCM, 16 tập thể và 38 cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho đường hoa Tết Bính Ngọ.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ phục vụ người dân từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết). Không gian chia thành 3 chương, gồm Xuân hội nhập, Cội nguồn gấm hoa và Tương lai vững bước, tái hiện chặng đường phát triển và tầm vóc mới của TP.HCM.

Nổi bật là linh vật ngựa lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, mô hình đèn kéo quân cao hơn 6 m thuộc đại cảnh Rực rỡ miền ký ức. Cùng với các cụm, đại cảnh khác như Lý ngựa ô, Giang sơn cẩm tú, Ngựa chín hồng mao, Nhất mã thong dong.

Nhằm tiếp tục phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của người dân và du khách, hai đại cảnh linh vật ngựa tại cổng chính (vòng xoay Lê Lợi - Nguyễn Huệ) và cuối đường được giữ lại đến ngày 22/3.

Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ (ngày 14-22/2), TP.HCM đón 4,3 lượt khách, tăng 35%. Trong đó, du khách quốc tế đạt 170.000 lượt, tăng 51,7%. Công suất phòng ước đạt khoảng 75%, tăng 10%. Doanh thu du lịch đạt 12.150 tỷ đồng , tăng 42,9%.