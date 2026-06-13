Cảnh tượng gây sửng sốt dưới chân núi Bà Đen

Ngày 11/6, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Triều ghi lại khung cảnh thảo nguyên xanh ngút mắt dưới chân núi Bà Đen (phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh), thu hút sự chú ý của người dùng mạng. Vào mùa khô, khi nước hồ Dầu Tiếng rút xuống, vùng đất ven hồ lại lộ ra những bãi cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời. "Ít ai nghĩ rằng dưới chân núi Bà Đen, khi mùa cạn ghé qua lòng hồ Dầu Tiếng , thiên nhiên lại vẽ nên một khung cảnh đẹp đến vậy", Triều nói với Tri Thức - Znews.

Từ khoảng tháng 3-4 hàng năm, khi Nam Bộ bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài khiến mực nước hồ giảm dần, để lộ những bãi đất rộng phủ kín cỏ xanh. Nhiều hộ dân tận dụng các bãi bồi này làm nơi chăn thả gia súc. Nhờ nguồn cỏ tự nhiên dồi dào, những đàn trâu có thể tự do kiếm ăn trên các đồng cỏ mới hình thành sau khi nước rút.

Theo Hải Triều, khung cảnh những đàn trâu thong dong gặm cỏ trên thảm xanh trải dài bất tận dưới chân núi Bà Đen tạo cảm giác choáng ngợp và bình yên. Hồ Dầu Tiếng là hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam, nằm trên địa bàn Tây Ninh, Đồng Nai và TP.HCM. Công trình được hình thành từ việc chặn dòng sông Sài Gòn, khởi công năm 1981 và hoàn thành năm 1985. Hồ có diện tích mặt nước hơn 270 km2, dung tích khoảng 1,58 tỷ m3, giữ vai trò quan trọng trong cấp nước tưới tiêu và điều tiết lũ cho khu vực Nam Bộ.

Những bãi cỏ rộng lớn lộ ra dưới chân núi Bà Đen khi hồ Dầu Tiếng vào mùa cạn tạo nên cảnh quan khác biệt so với thường ngày. Đàn trâu được chăn thả trên đồng cỏ là điểm nhấn thu hút người yêu nhiếp ảnh và du khách.

Bộ ảnh về thảo nguyên xanh dưới chân núi Bà Đen của Hải Triều sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiếp ảnh gia cho biết anh hy vọng những hình ảnh này sẽ góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên của Tây Ninh đến gần hơn với du khách. "Tôi thường thực hiện các bộ ảnh về con người, văn hóa và lễ hội ở Tây Ninh nên rất vui khi tác phẩm nhận được sự quan tâm của người xem", anh nói.

Hải Triều sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh, bén duyên chụp núi Bà Đen từ năm 2022. Suốt 4 năm qua, anh đã thực hiện nhiều bộ ảnh về lễ hội, cảnh quan và đời sống địa phương. Theo anh, mỗi thời điểm trong năm đều mang lại những khung hình khác nhau tại núi Bà Đen. Sau các cơn mưa lớn thường xuất hiện "biển mây", trong khi mùa độ ẩm cao dễ hình thành mây nón trên đỉnh núi.

Ven hồ Dầu Tiếng, đặc biệt tại xã Cầu Khởi, thu hút nhiều người tìm đến cắm trại, ngắm cảnh, câu cá và trải nghiệm không gian yên bình giữa vùng hồ rộng lớn.

Hồi tháng 5, nhiếp ảnh gia Trương Anh Tuấn trong chuyến "săn" mây nón trên đỉnh núi Bà Đen cũng ghi lại khung cảnh đồng cỏ xanh rộng lớn xuất hiện dưới chân núi khi nước hồ Dầu Tiếng rút xuống. Ảnh: Trương Anh Tuấn.

Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt, nằm chủ yếu tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ và được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn". Theo sử liệu thế kỷ XIX, ngọn núi được xem là núi thiêng trấn thành Gia Định, gắn với hình ảnh "chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn".

Những năm gần đây, lượng du khách đến núi Bà Đen và Tây Ninh tăng rõ rệt. Du khách thường kết hợp tham quan núi với các điểm lân cận như chùa Gò Kén hoặc trải nghiệm ẩm thực địa phương. Không ít người quay lại nhiều lần trong năm theo phong tục "xin lộc đầu năm, trả lộc cuối năm".