Sự thật về két sắt trong tủ quần áo khách sạn

Két sắt trong khách sạn giúp du khách bảo quản tài sản, giấy tờ quan trọng và giảm thiểu rủi ro trong quá trình khách sạn vận hành. Tuy nhiên, két sắt không an toàn tuyệt đối.

Ngoài tủ quần áo, két sắt còn được đặt dưới mini bar hoặc trên kệ cao. Ảnh: Supplyhotel.

Khi lưu trú tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng từ bình dân đến cao cấp, nhiều du khách đều nhìn thấy một chiếc két sắt mini khóa mật mã, chủ yếu đặt trong tủ quần áo để khuất tầm nhìn. Dù không nhiều người sử dụng trong quá lưu trú, két sắt vẫn được bố trí.

Theo tạp chí Condé Nast Traveler, thực chất, ngoài chức năng giữ tài sản, két sắt còn giúp khách sạn quản lý rủi ro và tăng sự hài lòng, niềm tin từ du khách.

Bảo quản tài sản, giấy tờ gọn gàng

Két sắt được thiết kế chống phá hoại và tích hợp nhiều tính năng bảo mật tiên tiến, có thể cất giữ giấy tờ quan trọng để tránh thất lạc, đồng thời bảo vệ tài sản có giá trị, du khách không phải mang theo lỉnh kỉnh khi rời khỏi phòng.

Dù khách sạn có nhân viên dọn phòng và hệ thống kiểm soát ra vào, việc cất tài sản trong két sắt cũng giúp hạn chế rủi ro từ những trường hợp người khác vô tình hoặc cố ý tiếp cận đồ đạc.

Tối ưu vận hành

Việc sử dụng két sắt giúp giảm tần suất yêu cầu giữ đồ tại quầy lễ tân. Lý do là khi gửi đồ có giá trị, lễ tân phải mất thời gian ghi chép lại thông tin và luôn trong trạng thái quan sát món đồ đó. Ngoài ra, việc du khách tự bảo quản tài sản ngay trong phòng cũng làm hạn chế số người đi lại trong khuôn viên khách sạn, giảm nguy cơ xảy ra trộm cắp nội bộ.

Két sắt trong khách sạn thường dùng chìa khóa kèm mật mã hoặc mật mã nút xoay. Ảnh: Khezez.

Giảm thiểu trách nhiệm pháp lý cho khách sạn

Khi xảy ra các vụ mất cắp tài sản, két sắt trong phòng giúp khách sạn giảm thiểu rủi ro pháp lý. Tại một số quốc gia, trách nhiệm của khách sạn trong việc bồi thường thiệt hại được xem xét dựa trên việc cơ sở lưu trú đã cung cấp các biện pháp bảo vệ tài sản đầy đủ hay chưa.

Két sắt không chỉ tạo thêm một lớp bảo mật cho tiền bạc, giấy tờ và đồ có giá trị, mà còn là căn cứ để khách sạn chứng minh đã thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết.

Tạo niềm tin với du khách

Cảm giác an toàn được xem như yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến mức độ hài lòng, niềm tin và ý định quay lại của du khách. Két sắt trong phòng là một trong những tiện nghi thể hiện cam kết về an toàn tài sản, góp phần nâng cao trải nghiệm lưu trú tổng thể.

Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ (AHLA) cũng chỉ ra rằng việc bảo vệ an toàn cho khách và tài sản của khách là một trong những tiêu chuẩn quan trọng của ngành.

Két sắt trong khách sạn không nên để vật dụng có giá trị quá cao như trang sức, kim cương, thiết bị điện tử... Ảnh: Eminent Luggage, Mikhail Nilov.

Két sắt trong khách sạn có an toàn?

Chuyên gia an toàn du lịch Joanne McNellis, người sáng lập và CEO của Travel Safety Solutions, nhận định trên tạp chí Explore két sắt không an toàn tuyệt đối, bởi chìa khóa vạn năng hoặc mã mở khóa thường do nhân viên khách sạn nắm giữ, phòng trường hợp cần mở khẩn cấp hoặc du khách quên mật mã.

Cách đảm bảo hơn là gửi tại két an toàn của khách sạn ở quầy lễ tân (safe deposit box) nếu có, vì thường két này có quy trình quản lý, bàn giao chặt chẽ và camera an ninh quan sát. Nếu vẫn chưa yên tâm, du khách có thể tự bảo quản tài sản trong vali cứng có khóa, hoặc cân nhắc đầu tư vào một két du lịch an toàn riêng, loại chống rạch.

Ngoài ra, để tăng thêm lớp bảo mật trong phòng khách sạn, du khách có thể sử dụng thêm khóa cửa di động.