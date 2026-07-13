Sự thật sau bữa buffet sáng miễn phí tại khách sạn

Tưởng là món hời dành cho du khách, buffet sáng miễn phí thực chất là cách khách sạn khiến phòng nghỉ đáng tiền và dễ bán hơn.

Miễn phí buffet sáng tưởng là bữa hời với thực khách nhưng thực chất chi phí đều được gói trong giá phòng. Ảnh: Atlantic Thang Cao/Pexels.

Tại nhiều khách sạn, đặc biệt ở phân khúc phổ thông và trung cấp, buffet sáng gần như trở thành tiện ích mặc định. Khách chỉ cần xuất trình thẻ phòng là có thể dùng bữa mà không phải thanh toán thêm.

Tuy nhiên, dưới góc độ kinh doanh, không có bữa sáng nào hoàn toàn miễn phí. Chi phí thực phẩm, nhân sự, điện nước và vận hành thường đã được tính vào giá phòng hoặc phân bổ trong ngân sách dịch vụ. Điều du khách nhận được thực chất là sản phẩm đã được đóng gói cùng phòng nghỉ.

Khi hai khách sạn có vị trí, chất lượng và giá phòng tương đương, nơi có buffet sáng thường hấp dẫn hơn vì giúp du khách tiết kiệm thêm tiền ăn và thời gian tìm quán. Với nhiều người, sự thuận tiện này khiến tổng chi phí chuyến đi trở nên hợp lý hơn.

Theo Skift, bữa sáng miễn phí từng là một trong những tiêu chí được nhiều người quan tâm khi tìm phòng trên hệ thống của tập đoàn khách sạn Hilton. Tiện ích này đặc biệt hữu ích với gia đình, nhóm đông người, khách công tác hoặc người phải khởi hành sớm.

Với khách sạn, buffet sáng cũng là cách tăng khả năng bán phòng mà không cần giảm giá mạnh.

Phần lớn khách sạn, đặc biệt ở phân khúc phổ thông và trung cấp đều miễn phí buffet sáng. Ảnh: Image Hunter, Change C.C/Pexles.

Theo Hotel Management, các thương hiệu khách sạn trung cấp có bữa sáng miễn phí thường đạt tỷ lệ lấp phòng tốt hơn những nơi không cung cấp dịch vụ này.

Lý do là một phòng bỏ trống trong đêm đồng nghĩa khách sạn mất doanh thu của ngày hôm đó. Nếu thêm bữa sáng giúp thu hút khách, khoản chi này vẫn có lợi hơn việc để phòng không có người ở.

Chi phí phục vụ buffet cũng không cao như mức giá niêm yết mà khách thường thấy. Khách sạn mua nguyên liệu số lượng lớn và chế biến hàng loạt những món đơn giản như bánh mì, trứng, cháo, mì, ngũ cốc, trái cây hay cà phê.

Không phải khách nào cũng xuống ăn sáng, còn lượng thức ăn mỗi người dùng cũng khác nhau. Có người chỉ uống cà phê, ăn vài lát bánh mì, trong khi người khác dùng bữa đầy đủ. Nhờ đó, khách sạn có thể tính chi phí theo mức tiêu thụ trung bình.

Buffet còn giúp tiết kiệm nhân lực. Khách tự chọn món, còn nhân viên chủ yếu bổ sung thức ăn, dọn bàn và hỗ trợ tại quầy. Dựa vào số phòng đã bán, khách sạn cũng có thể ước tính lượng người ăn để chuẩn bị vừa đủ, hạn chế dư thừa.

Bữa sáng còn ảnh hưởng đến ấn tượng cuối cùng của khách trước khi trả phòng. Đồ ăn ngon, không gian sạch và phục vụ nhanh có thể giúp khách đánh giá tốt hơn. Nhiều nơi còn đưa món đặc sản địa phương vào thực đơn để tạo điểm khác biệt.

Tuy nhiên, buffet sáng vẫn có thể gây lãng phí nếu chuẩn bị quá nhiều món. Vì vậy, các khách sạn thường chế biến theo từng đợt nhỏ, chia khẩu phần vừa phải hoặc giảm những món ít được lựa chọn.

Ở các khách sạn cao cấp, bữa sáng không phải lúc nào cũng đi kèm giá phòng. Khách có thể mua thêm hoặc nhận miễn phí tùy hạng thành viên. Cách này giúp khách sạn kiểm soát chi phí và giữ chất lượng phục vụ.