Top 5 khách sạn boutique ngắm trọn hoàng hôn, pháo hoa ở Phú Quốc

Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) ở Nam đảo Phú Quốc quy tụ nhiều khách sạn từ boutique đến nghỉ dưỡng cao cấp, phù hợp với nhiều nhu cầu và ngân sách khác nhau.

Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) ở Nam đảo Phú Quốc - nơi kiến trúc Địa Trung Hải gặp hoàng hôn trên biển.

Nằm ở Nam đảo Phú Quốc, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) được quy hoạch theo cảm hứng Địa Trung Hải, nổi tiếng với khung cảnh hoàng hôn rực rỡ và những màn pháo hoa diễn ra hằng đêm. Khi chọn nơi lưu trú tại đây, “mẹo nhỏ” là ngoài vị trí và tầm giá, du khách cũng nên quan tâm đến các dịch vụ đi kèm như buffet sáng, xe điện nội khu, đưa đón sân bay hay ưu đãi tham quan, bởi đây là những yếu tố giúp tối ưu đáng kể chi phí chuyến đi.

Với các cặp đôi nên ưu tiên khách sạn có phòng hướng biển và không gian lãng mạn, trong khi gia đình hoặc nhóm bạn sẽ phù hợp với những khách sạn có phòng rộng, gần khu vực biểu diễn pháo hoa.

Đặc biệt, ba khách sạn thuộc Skyeth Group bao gồm Sakurakyo, Venice và Roma nổi bật nhờ cung cấp gói tiện ích khá đầy đủ, mang lại trải nghiệm lưu trú tiện lợi hơn thay vì phải sử dụng từng dịch vụ riêng lẻ. Nếu bước vào mùa hè cao điểm hoặc các dịp lễ, du khách nên đặt phòng sớm để có nhiều lựa chọn về giá và hạng phòng.

Sakurakyo Hotel & Spa - Boutique Nhật Bản độc đáo nhất

Giữa không gian Địa Trung Hải của Sunset Town, Sakurakyo Hotel & Spa (44-46 đường Amalfi), lựa chọn phong cách thiết kế Nhật Bản với quy mô 21 phòng boutique trên đường Amalfi. Nội thất sử dụng tranh hoa anh đào vẽ tay, cửa shoji và nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật Bản.

Hạng phòng Harutsuki tại Sakurakyo - tranh hoa anh đào vẽ tay và cửa sổ shoji kiểu Nhật.

Khách sạn có khu spa riêng, phù hợp với du khách yêu thích không gian yên tĩnh và trải nghiệm nghỉ dưỡng nhẹ nhàng. Bên cạnh đó là các tiện ích chung như buffet sáng, xe đưa đón sân bay và tour xe điện.

Phù hợp với: Cặp đôi, khách thích sự riêng tư hoặc trải nghiệm phong cách Nhật Bản.

Hotline: 0899.913.916

Email: info.sakurakyo@skyethgroup.com.vn

Website: https://skyethgroup.com/vi/sakurakyo-hotel-spa/

Venice Hotel Phú Quốc - Lãng mạn nhất cho các cặp đôi

Lấy cảm hứng từ tình yêu và nghệ thuật, Venice Hotel Phú Quốc (9-11-15-17 Venice, Thị trấn Hoàng Hôn) mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải với các hạng phòng lấy tên theo cảm hứng nước Ý. Nhiều phòng có ban công hướng biển, cho phép du khách ngắm hoàng hôn và theo dõi trực tiếp chương trình Symphony Of The Sea cùng màn pháo hoa rực rỡ ngay từ phòng nghỉ.

Phòng Amoris Infinitus tại Venice Hotel - đón hoàng hôn qua ô cửa, dành cho những cặp đôi.

Nhà hàng Venice Cafe & Eatery phục vụ các món Á - Âu trong không gian sang trọng, hướng đến trải nghiệm ẩm thực giữa lòng Sunset Town. Du khách cũng có thể thư giãn tại Loop Jacuzzi - hồ bơi jacuzzi với tầm nhìn hướng biển, bao quát Cầu Hôn và khu vực trình diễn Symphony Of The Sea. Khách lưu trú đồng thời được sử dụng các tiện ích chung của Skyeth Group như buffet sáng, xe đưa đón sân bay theo lịch và tour xe điện tham quan Thị trấn Hoàng Hôn.

Phù hợp với: Các cặp đôi, khách đi hưởng tuần trăng mật hoặc kỳ nghỉ lãng mạn sôi động.

Hotline: 0898.522.528

Email: info@venicehotelphuquoc.com

Website: https://skyethgroup.com/vi/venice-hotel-phu-quoc/

Roma Hotel Phú Quốc - Rộn ràng cho những chuyến đi đông vui

Tọa lạc tại số 312–332 trên đường Sorrento, Roma Hotel Phu Quoc có 45 phòng với nhiều hạng phòng diện tích lớn, bao gồm phòng gia đình dành cho 4 khách. Vị trí đắt giá để ngắm pháo hoa hằng đêm, cùng Nhà hàng Roma, khiến nơi đây phù hợp cho những chuyến đi đông vui. Khách lưu trú được sử dụng các tiện ích như buffet sáng, xe đưa đón sân bay và tour xe điện theo lịch trình.

Roma Hotel có hạng phòng Family dành cho 4 khách, phù hợp với gia đình.

Phù hợp với: Gia đình, nhóm bạn hoặc khách lưu trú dài ngày.

Hotline: 0297.3997.368

Email: info@romahotelphuquoc.com

Website: https://skyethgroup.com/vi/roma-hotel-phu-quoc/

Luna Sol Sunset & Firework Signature - Căn hộ cao cấp, tiện nghi như nhà

Với những chuyến đi dài ngày, hay khi bạn muốn một không gian rộng rãi như căn nhà thứ hai, Luna Sol Apartment là gợi ý đáng cân nhắc. Tọa lạc ngay trong Thị trấn Hoàng Hôn, chỉ vài bước tới Cầu Hôn, đây là dạng căn hộ cao cấp (aparthotel) với bếp nhỏ tiện nghi, ban công riêng và hồ bơi vô cực. Điều khiến nhiều du khách mê nhất là tầm nhìn: từ ban công hay khu rooftop trên cao, cả một vùng biển mở ra trước mắt, hóa thành khung tranh lung linh khi hoàng hôn buông và pháo hoa bắt đầu vẽ lên nền trời.

Căn hộ hướng biển tại Luna Sol Apartment - phòng khách rộng rãi nối liền phòng ngủ, cửa kính panorama ôm trọn Thị trấn Hoàng Hôn và biển xanh.

Casepia Phú Quốc - Boutique ấm cúng giữa lòng Sunset Town

Nằm trên đường Sorrento, gần ga cáp treo Hòn Thơm, Casepia Phu Quoc theo đuổi mô hình khách sạn boutique với không gian ấm cúng và thiết kế hiện đại. Từ khách sạn, du khách dễ dàng di chuyển đến Cầu Hôn, khu vực trình diễn Symphony Of The Sea và các điểm tham quan nổi bật của Sunset Town.

Với vị trí thuận tiện cùng không gian lưu trú gọn gàng, Casepia phù hợp cho cả du khách đi nghỉ dưỡng ngắn ngày, cặp đôi và nhóm bạn muốn khám phá Nam đảo Phú Quốc.

Điểm nổi bật: Boutique ấm cúng, vị trí trung tâm, mức giá tiết kiệm. Hợp với khách đề cao sự gọn nhẹ.