Gần 5,8 triệu lượt khách đến hòn đảo lớn nhất Việt Nam nửa đầu năm

6 tháng đầu năm, Phú Quốc hoàn thành 50,3% chỉ tiêu cả năm đối với lượng khách quốc tế, 65,7% chỉ tiêu về doanh thu du lịch.

Cảnh đông đúc tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

6 tháng đầu năm, đặc khu Phú Quốc đón gần 5,8 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu từ Sở Du lịch tỉnh An Giang. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 1,3 triệu lượt, tăng 50,3%, hoàn thành 65,7% chỉ tiêu cả năm.

Đà tăng trưởng của lượng khách kéo theo doanh thu du lịch tăng mạnh. Tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc nửa đầu năm ước đạt 31.507 tỷ đồng , tăng 46% so với cùng kỳ và đạt 69,2% kế hoạch năm.

Sở Du lịch An Giang đã tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Đây được xem là định hướng quan trọng nhằm đưa đảo ngọc trở thành đầu tàu phát triển du lịch của tỉnh An Giang cũng như khu vực phía Nam, đặc biệt trong bối cảnh Phú Quốc sẽ đăng cai APEC 2027.

Du khách nước ngoài tắm biển, phơi nắng ở bãi Khem (Phú Quốc), tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong tháng 7, ngành du lịch dự kiến triển khai kế hoạch tổng rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đặc khu Phú Quốc nhằm chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Song song đó, công tác quản lý người nước ngoài tham gia hoạt động hướng dẫn du lịch cũng sẽ được tăng cường để đảm bảo hoạt động lữ hành đúng quy định.

Hiện, toàn tỉnh An Giang có hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng chất lượng cao với 21 cơ sở đạt chuẩn 5 sao, cung cấp 10.844 phòng, cùng 10 cơ sở đạt chuẩn 4 sao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dòng khách cao cấp và khách quốc tế.

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam với diện tích 574 km2. Trước đó, dữ liệu do nền tảng du lịch Traveloka công bố hồi tháng 6 cho thấy Phú Quốc cùng Đà Nẵng là hai điểm đến lưu trú được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong mùa du lịch hè năm nay.

Kết quả này cho thấy đảo ngọc tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế nhờ hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng, cảnh quan biển đảo đặc sắc cùng chuỗi sản phẩm vui chơi, giải trí ngày càng phong phú.