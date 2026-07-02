Khách Australia tiết lộ 'khó khăn duy nhất' khi du lịch Việt Nam

Nữ du khách Australia cho rằng Việt Nam có đủ yếu tố cho kỳ nghỉ gia đình. Điều khiến cô băn khoăn nhất lại là nên chọn đi đâu.

Du khách nước ngoài tắm biển, phơi nắng ở bãi Khem (Phú Quốc), tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

"Nếu đang tìm một điểm đến cho kỳ nghỉ gia đình tiếp theo, hãy đến Việt Nam", đó là lời khuyên mà nữ du khách Jemima Skelley chia sẻ trên tờ báo Australia 9News sau nhiều lần ghé thăm dải đất hình chữ S.

Theo cô, Việt Nam có gần như mọi thứ mà một gia đình tìm kiếm: ẩm thực hấp dẫn, những thành phố sôi động, bãi biển đẹp, văn hóa đặc sắc, người dân thân thiện và chi phí rất dễ chịu.

Điều thú vị là sau tất cả, "khó khăn duy nhất" mà cô nhắc đến lại không phải chuyện đi lại, ngôn ngữ hay giá cả, mà đơn giản là quá nhiều điểm đến hấp dẫn khiến du khách khó quyết định nên đi đâu.

Trong chuyến đi gần nhất, gia đình Jemima đã ghé Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội và trải nghiệm du thuyền trên vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, theo cô, đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong nhiều điểm đến đáng khám phá tại Việt Nam.

Dưới đây là 5 điểm đến phù hợp nhất tại Việt Nam do Jemima Skelley gợi ý.

Cặp đôi Australia trong chuyến du lịch Việt Nam. Ảnh: 9News.

Hà Nội

Hà Nội được xem là điểm dừng chân phù hợp với các gia đình nhờ sự kết hợp giữa nhịp sống sôi động và những giá trị văn hóa lâu đời. Không chỉ nổi tiếng với ẩm thực đường phố, thủ đô còn mang đến nhiều trải nghiệm để cả người lớn lẫn trẻ nhỏ khám phá lịch sử và đời sống địa phương.

Đến đây, du khách có thể tham gia food tour để thưởng thức phở, bún chả, gỏi cuốn..., ghé phố đường tàu, ngắm toàn cảnh thành phố từ đài quan sát Lotte hoặc khám phá Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam với những ngôi nhà truyền thống được dựng theo kích thước thật.

Quán phở gà trên phố Bảo Khánh (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Trần Hiền.

Ninh Bình

Nếu muốn tạm rời xa sự náo nhiệt của thành phố, Ninh Bình là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn. Những cánh đồng lúa, núi đá vôi và dòng sông uốn lượn tạo nên khung cảnh thanh bình, thích hợp cho kỳ nghỉ chậm rãi.

Du khách có thể ngồi thuyền khám phá Tràng An, đạp xe qua những làng quê, chinh phục gần 500 bậc đá lên Hang Múa để ngắm toàn cảnh thung lũng hoặc ghé Vườn quốc gia Cúc Phương tìm hiểu các loài động vật quý hiếm.

Du khách xếp hàng chờ đi thuyền tham quan Tràng An sáng 2/5. Ảnh: Đinh Hà.

Đà Nẵng

Đà Nẵng gây ấn tượng với hạ tầng hiện đại, nhiều không gian xanh và những bãi biển đẹp. Thành phố này cũng là điểm xuất phát thuận tiện để khám phá nhiều địa danh nổi tiếng ở miền Trung.

Ngoài việc vui chơi tại Bà Nà Hills hay chiêm ngưỡng Cầu Vàng, du khách còn có thể xem Cầu Rồng phun lửa vào cuối tuần, khám phá Ngũ Hành Sơn hoặc đưa trẻ tới các trung tâm giải trí.

Khách quốc tế ngồi cà phê, tắm nắng ven biển Mỹ An, Đà Nẵng, đầu năm 2026. Ảnh: Linh Huỳnh.

Phú Quốc

Với những gia đình yêu thích biển, Phú Quốc là lựa chọn không thể bỏ qua. Bên cạnh những bãi biển nổi tiếng, hòn đảo còn có nhiều khu vui chơi, giải trí phù hợp với cả trẻ em và người lớn.

Một số trải nghiệm được gợi ý gồm đi cáp treo Hòn Thơm, vui chơi tại các công viên giải trí, tham gia tour khám phá các đảo nhỏ, lặn ngắm san hô hoặc dạo chợ đêm để thưởng thức ẩm thực địa phương.

Khung cảnh ở bãi Kem (còn gọi là Bãi Khem) thuộc An Thới (đặc khu Phú Quốc, An Giang), tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nha Trang

Khép lại danh sách là Nha Trang - thành phố biển nổi tiếng với khí hậu ấm áp quanh năm và vùng biển lặng, phù hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Ngoài thời gian nghỉ dưỡng bên bờ biển, du khách có thể vui chơi tại công viên giải trí trên đảo Hòn Tre, trải nghiệm tắm bùn khoáng Tháp Bà, tham quan Bảo tàng Hải dương học hoặc đi canô khám phá các đảo và lặn ngắm san hô.

Du khách check-in làng chài Lương Sơn (Nha Trang) đầu tháng 5/2025. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu.