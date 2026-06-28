Cô gái Sơn La mang mắc khén, hạt dổi mở nhà hàng ở Australia

Từ nỗi nhớ quê hương, cô gái Sơn La mang những món Tây Bắc đậm hương mắc khén, hạt dổi đến Australia giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Những món ăn hương vị Tây Bắc với các gia vị đặc trưng tại nhà hàng của Nguyễn Quỳnh Lâm.

Giữa khu ngoại ô Sunshine North (thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia), tấm biển đỏ nổi bật với dòng chữ "Ẩm thực Tây Bắc" khiến không ít người đi ngang phải dừng chân.

Bên trong nhà hàng, thực khách gọi những mẹt đặc sản, gà nướng, cá nướng, thịt gác bếp... tẩm ướp mắc khén, hạt dổi và không quên chấm cùng chẳm chéo (còn gọi là chẩm chéo), những hương vị vốn quen thuộc với người vùng cao nhưng vẫn còn mới lạ tại xứ sở chuột túi.

Điều đặc biệt là ngày càng nhiều khách Australia quay lại nhiều lần, thậm chí đưa theo người thân, bạn bè để giới thiệu những món ăn họ yêu thích.

"Thực khách thường bị chinh phục bởi mùi thơm rất đặc trưng của mắc khén và hạt dổi, những hương vị vừa lạ vừa cuốn hút mà họ khó tìm thấy ở các nền ẩm thực khác", Nguyễn Quỳnh Lâm, 39 tuổi, chủ nhà hàng, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tấm biển "Ẩm thực Tây Bắc" nổi bật của nhà hàng.

Mang hương vị Tây Bắc đến Australia

Sinh ra và lớn lên ở Sơn La, Nguyễn Quỳnh Lâm gắn bó với những điệu Xòe Thái, phiên chợ vùng cao, văn hóa của đồng bào các dân tộc cùng nền ẩm thực đậm hương vị núi rừng.

Đến Australia với mong muốn trải nghiệm môi trường mới và tìm kiếm cơ hội phát triển, cô lại càng cảm nhận rõ giá trị của quê hương khi sống xa xứ. Chính nỗi nhớ ấy trở thành động lực để Quỳnh Lâm mang một phần Tây Bắc đến với bạn bè quốc tế.

Nguyễn Quỳnh Lâm, chủ nhà hàng trong trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Tây Bắc.

Ý tưởng mở nhà hàng hình thành khi cô nhận thấy cộng đồng người Việt tại Australia ngày càng đông, nhưng những món ăn đặc trưng của vùng Tây Bắc vẫn gần như vắng bóng.

Một lần mang các món quê nhà mời bạn bè quốc tế thưởng thức, cô bất ngờ khi mọi người đặc biệt thích thú với mắc khén, hạt dổi và cách chế biến mang đậm dấu ấn núi rừng.

"Tôi nghĩ, tại sao một nền ẩm thực đặc sắc như vậy lại chưa được giới thiệu rộng rãi hơn?", cô nhớ lại.

Năm 2017, Quỳnh Lâm quyết định mở nhà hàng với mong muốn không chỉ phục vụ món ăn mà còn kể câu chuyện về văn hóa và con người Tây Bắc.

Theo cô, trong khi phở, bánh mì hay cơm tấm đã trở thành những đại diện quen thuộc của ẩm thực Việt trên thế giới, Tây Bắc vẫn còn là "mảnh ghép" ít người biết đến. Vì vậy, cô muốn giới thiệu một Việt Nam đa dạng hơn đến bạn bè quốc tế.

Những ngày đầu vận hành, thử thách lớn nhất là đưa một nền ẩm thực còn xa lạ đến gần thực khách nước ngoài. Bên cạnh đó là bài toán tìm nguồn nguyên liệu phù hợp và duy trì chất lượng ổn định.

Để giữ đúng tinh thần món ăn, cô trực tiếp xây dựng công thức, đứng bếp trong giai đoạn đầu và đào tạo đội ngũ nhân viên.

Nguyên tắc của Quỳnh Lâm là giữ nguyên "linh hồn" món ăn với những gia vị đặc trưng như mắc khén, hạt dổi, chẳm chéo. Tuy nhiên, độ cay, độ mặn hay cách trình bày được điều chỉnh nhẹ để phù hợp hơn với khẩu vị thực khách Australia.

"Mục tiêu không phải thay đổi món ăn mà là tạo một cây cầu giúp họ đến gần hơn với văn hóa Tây Bắc", cô chia sẻ.

Thịt gác bếp (ảnh trái) và cá nướng (ảnh phải) được tẩm ướp những hương vị đặc trưng của vùng Tây Bắc.

Mắc khén, hạt dổi chinh phục khách ngoại

Thực đơn của nhà hàng gồm nhiều món đặc trưng như thịt gác bếp, gà nướng, cá nướng, chẳm chéo... Trong đó, mẹt Tây Bắc là món được gọi nhiều nhất vì hội tụ gần như đầy đủ các hương vị đặc sản của vùng núi phía Bắc.

Theo Quỳnh Lâm, ban đầu nhiều khách Australia khá tò mò, thậm chí e dè trước những cái tên xa lạ. Tuy nhiên, sau khi được giới thiệu về nguồn gốc nguyên liệu, câu chuyện văn hóa và cách thưởng thức, phần lớn đều muốn khám phá thêm.

Điều khiến cô xúc động nhất lại đến từ những vị khách Việt Nam xa quê. Với cô, món ăn không chỉ để thưởng thức mà còn lưu giữ ký ức, quê hương và kết nối con người.

"Có những người sau khi thưởng thức món ăn đã chia sẻ rằng hương vị ấy khiến họ nhớ lại tuổi thơ, nhớ những bữa cơm gia đình ở vùng núi phía Bắc", cô kể.

Các món ăn của nhà hàng nhận được sự yêu thích của cả khách Việt và khách ngoại.

Bên cạnh ẩm thực, không gian nhà hàng cũng được lồng ghép nhiều hình ảnh về Sơn La, Mộc Châu cùng nét văn hóa của các dân tộc vùng cao. Khi có dịp, cô giới thiệu với thực khách về nghệ thuật Xòe Thái, các lễ hội truyền thống và những câu chuyện gắn với vùng đất Tây Bắc.

Hiện khách của nhà hàng khá đa dạng, từ người Việt, người Australia đến du khách quốc tế. Điều khiến chủ quán bất ngờ là ngày càng nhiều khách bản địa quay trở lại và chủ động giới thiệu nhà hàng cho người thân, bạn bè.

Trong tương lai, cô mong nhà hàng sẽ trở thành một nhịp cầu nhỏ giữa Australia và Tây Bắc Việt Nam.

"Nếu một ngày nào đó có một vị khách quyết định đến Việt Nam, đến Sơn La chỉ vì đã từng thưởng thức một món ăn tại nhà hàng của chúng tôi, đó sẽ là niềm hạnh phúc và tự hào rất lớn", cô bày tỏ.