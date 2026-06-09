Nhà hàng Hà Nội kể 11 món đón tiếp Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng đoàn cán bộ gồm 90 người dùng bữa trưa với thực đơn 11 món tại nhà hàng trên phố Nguyễn Du (Hà Nội) trưa 8/6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul thực hiện nghi thức duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 8/6. Ảnh: Việt Linh.

Khoảng 12h30 ngày 8/6, đoàn xe chở Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng các thành viên trong đoàn công tác tới dùng bữa trưa tại nhà hàng Ngon Garden trên phố Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Trước đó khoảng 30 phút, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, phong tỏa tuyến đường trước cửa nhà hàng. Đoạn từ ngã tư Nguyễn Du - Trần Bình Trọng đến khu vực giao với phố Quang Trung tạm thời hạn chế phương tiện lưu thông.

"Ban đầu chúng tôi chỉ được phía Đại sứ quán Thái Lan thông báo 'sẽ có một đoàn cấp cao đến dùng bữa'. Sự xuất hiện của Thủ tướng Thái Lan khiến chúng tôi bất ngờ", quản lý nhà hàng Phạm Đức Hòa nói với Tri Thức - Znews.

Đoàn khách 90 người

Ngày 6/6, nhà hàng nhận thông tin đặt chỗ từ Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam. Tuy nhiên, phía đối tác không tiết lộ cụ thể thành phần đoàn mà chỉ cho biết "đây là đoàn khách cấp cao của Thái Lan". Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm phục vụ khách quốc tế, trong đó có khách Thái Lan, nhà hàng đã tư vấn thực đơn gồm 11 món mang đậm bản sắc ẩm thực Việt Nam.

"Chúng tôi từng đón nhiều đoàn khách Thái Lan nên hiểu ẩm thực hai nước có khá nhiều nét tương đồng. Do đó, khi giới thiệu các món ăn đặc trưng của Việt Nam, phía bạn rất ủng hộ", anh Hòa nói.

Bên trong nhà hàng đón tiếp Thủ tướng Thái Lan. Ảnh: Nhà hàng cung cấp.

Trước buổi đón tiếp, đoàn tiền trạm đến kiểm tra nguyên liệu, quy trình chế biến và toàn bộ món ăn trước khi phục vụ. Nhân viên an ninh kiểm tra kỹ từng loại thực phẩm trước khi đầu bếp chế biến. Tất cả món ăn đều được lưu mẫu theo quy định.

Để phục vụ sự kiện quan trọng, nhà hàng huy động 15 nhân viên cùng đội ngũ quản lý tham gia điều phối, giám sát. Theo yêu cầu từ phía đoàn khách, toàn bộ quy trình phục vụ được thực hiện chặt chẽ và cẩn trọng.

Đoàn khách gồm khoảng 90 người, bao gồm các quan chức, thành viên tháp tùng, lực lượng an ninh và các bộ phận hỗ trợ liên quan. Nhà hàng dành riêng toàn bộ tầng hai của khu nhà chính để phục vụ đoàn.

Theo quản lý, nhờ kinh nghiệm từng tiếp đón nhiều đoàn nguyên thủ và khách ngoại giao quốc tế, công tác chuẩn bị và phục vụ diễn ra thuận lợi.

Bánh xèo, nem cua bể, phở gà và gỏi cuốn tôm thịt trong thực đơn đón tiếp Thủ tướng Thái Lan trưa 8/6. Ảnh: Nhà hàng cung cấp.

Thực đơn 11 món gồm các món khai vị như gỏi cuốn tôm thịt, bánh xèo, nem lụi Huế và nem cua bể. Các món chính gồm mực câu hấp sả sốt mắm chanh, cá nướng riềng mẻ, bún chả Hà Nội, phở gà và phở bò. Món tráng miệng là chè sen nhãn.

Sau buổi tiếp đón, nhà hàng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các thư ký và thành viên trong đoàn.

"Được biết Thủ tướng rất hài lòng với bữa ăn. Các thành viên khác trong đoàn cũng đánh giá món ăn ngon, đồng thời ghi nhận sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên", ông Hòa cho biết.

4 năm liên tiếp được Michelin vinh danh

Trước chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan, nhà hàng từng nhiều lần phục vụ các đoàn khách cấp cao quốc tế, trong đó có cựu Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng các đoàn ngoại giao từ Lào, Indonesia và Pháp. Theo quản lý nhà hàng, mỗi buổi đón tiếp là cơ hội để những món ăn truyền thống Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Không gian mỗi bàn tiệc trong nhà hàng được chăm chút tỉ mỉ. Ảnh: Nhà hàng cung cấp.

Quản lý Phạm Đức Hòa cho biết điều khiến tập thể nhà hàng tự hào nhất không chỉ là được lựa chọn phục vụ các đoàn khách cấp cao, mà còn là cơ hội giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam tới thế giới.

"Việc nhà hàng được lựa chọn cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ và ẩm thực trong suốt thời gian qua", anh nói.

Ngon Garden khai trương năm 2018, nằm trong khu biệt thự Pháp cổ rộng khoảng 3.000 m2. Không gian gồm khu sân vườn với nhiều cây xanh như mít, thị, hoàng lan và một biệt thự hai tầng. Nhà hàng có sức chứa tối đa khoảng 700 khách, mở cửa từ 6h30-22h30, phục vụ các bữa sáng, trưa và tối với thực đơn chủ yếu là món Việt.

4 năm liên tiếp, nhà hàng được Michelin Guide gọi tên ở hạng mục Michelin Selected (chất lượng xuất sắc). Thực đơn gồm nhiều món ăn truyền thống và đặc sản vùng miền Việt Nam, bên cạnh các món chay, món Nhật và một số lựa chọn mang phong cách ẩm thực quốc tế.

"Đó là niềm tự hào rất lớn đối với chúng tôi khi 4 năm liên tiếp được cẩm nang ẩm thực danh tiếng thế giới vinh danh", ông Hòa nói.

Thủ tướng Thái Lan biểu diễn đàn T’rưng trong tiệc chiêu đãi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trình diễn giai điệu Sabai Sabai, một ca khúc nổi tiếng của Thái Lan, nói về sự thanh thản và niềm vui trong cuộc sống.